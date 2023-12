Philip Agteres blijft aan als trainer-coach van Grol 1 in seizoen 24/25

GROENLO – Het Algemeen Bestuur van sportvereniging Grol heeft officieel bevestigd dat Philip Agteres ook in het seizoen 24/25 de leiding zal hebben over het eerste elftal van de club. Agteres, een 45-jarige trainer uit Wierden, zal hiermee zijn tweede seizoen ingaan als trainer-coach van Grol 1.

De verlenging van zijn contract weerspiegelt de tevredenheid van de clubleiding over zijn werk. Onder leiding van Agteres heeft het team een positieve ontwikkeling doorgemaakt, zowel collectief als op individueel niveau. Deze progressie sluit aan bij de langetermijnambitie van Grol om zich te vestigen als een stabiele eersteklasser.

Na acht wedstrijden in de 1e klasse H blijkt het niveau in deze klasse uitdagend, mede door de instroom van sterke zaterdagteams. Ondanks enkele opvallende prestaties en positieve resultaten, onderstreept de club dat handhaving in de 1e klasse geen vanzelfsprekendheid is. Dit seizoen degraderen twee teams direct, terwijl drie andere teams via de nacompetitie moeten strijden voor behoud.

Het Voetbalbestuur van Grol heeft echter vol vertrouwen uitgesproken in de spelersgroep en de technische staf. Zij geloven dat het team onder leiding van Agteres in staat zal zijn om zich dit seizoen te handhaven, waarna verder gebouwd kan worden aan de toekomst van de club.

Philip Agteres zelf is enthousiast over de voortzetting van zijn rol bij Grol. “Ik werk nu een aantal maanden met veel plezier bij deze club en zie het als een grote uitdaging om ons dit jaar te handhaven. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn staf en deze talentvolle groep verder te bouwen aan onze toekomst,” aldus Agteres.