Duiven DS2 – HV Grol DS3

GROENLO – Op zondagmorgen stonden de dames van handbalvereniging Grol klaar voor de wedstrijd tegen Duiven. De vorige wedstrijd tegen Duiven hadden de dames met een klein verschil van vier doelpunten verloren. Met versterking van een aantal A-jeugd spelers ging HV Grol vol goede moed ertegenaan.

In de eerste minuten scoorden de dames van HV Grol vier keer achter elkaar. Het stond 0-4 voor Hv Grol. De aandacht verslapte en Duiven kwam snel terug. Ineens stond er 6-6 op het scorebord door snelle breaks van de tegenstanders. Duiven was erg snel terug in de aanval. Hv Grol had moeite met de snelle omschakeling van aanval naar verdediging. Tijdens de rust stond er een stand van 17-11 op het scorebord.

Na de rust begon Hv Grol met de aanval, er volgden een aantal mooie acties van de opbouwspelers. Hv Grol werd alerter op de bal en hierdoor ontstonden er meer kansen voor de cirkelspeler van Grol. Helaas was dit niet voldoende om Duiven in te halen. De eindstand werd 40-25 voor Duiven. Aankomende zondag 13 maart speelt dames 3 van HV Grol om 12.30 uur tegen Reflex DS1 op sportpark Den Elshof.

