De Laatste Heer van Astrid Schutte is Beste Boek Achterhoek en Liemers 2021!

VORDEN – De Laatste Heer – Hoe de bevoorrechte klasse in Nederland plaatsmaakte voor de gewone man, is het allerbeste boek dat in 2021 uit/over de Achterhoek en Liemers is verschenen. De prijs werd zondag tijdens het Waeketreffen in Kulturhus Vorden uitgereikt aan de trotse schrijfster Astrid Schutte. “Een geweldig boek, de terechte winnaar”, oordeelde de vakjury.

In het boek beschrijft Astrid Schutte het leven van zowel haar vader, een wees die het tot bankdirecteur schopt, als de heer van Baak, die zijn landgoed uit armoede moet verkopen. In het persoonlijke verhaal plaatst de auteur een upperclass en lowerclass persoon binnen de context van de historische en maatschappelijke omstandigheden en ontwikkelingen in zowel Baak als Nederland.

Waarachtig en boeiend

“Het verhaal boeit van de eerste tot de laatste bladzijde. De auteur schildert met een fijn penseel de tragiek, de verlangens, de worstelingen, de behoeften en de dromen van twee mensen. Dat doet zij op een objectieve en inlevende manier. Zij slaagt erin vanuit afstandelijkheid een boeiend portret te schetsen van Baak en enkele bijzondere inwoners, maar eigenlijk ook van de mensen in onze regio”, aldus juryvoorzitter Gerwin Nijkamp. “Een prachtig, waarachtig en boeiend boek.” Astrid Schutte kreeg uit zijn handen het beeldje Beste Boek en een mooi geldbedrag overhandigd.

Veel lof

Ook de overige genomineerden, Het Dagboek Eimert Papenborg van Hans Piena, Hoe noemen we de band van Roel Venderbosch, Vrouwen van het land van Theo Salemink en Het Romeinse castellum in de Loowaard van Wil Kuipers, kregen lof, een oorkonde en geldprijs. Nijkamp: “De belangrijkste vraag die de jury zich stelde bij de beoordeling van de bijna honderd beoordeelde boeken, was of het werk iets wezenlijks toevoegde aan de ‘collectie Achterhoek en Liemers’. In het geval van de vijf genomineerden konden we dat met een volmondig ‘ja’ beantwoorden. De boeken werpen stuk voor stuk een nieuw licht op ons verleden, verklaren het heden en kunnen zelfs hulp bieden bij het vormgeven van onze toekomst in de Achterhoek en Liemers.”

Opstaeker naar Ida Sluiskes

Tijdens het Waeketreffen zondagmorgen, tevens de aftrap van de Waeke van het Achterhoekse en Liemerse Book van 6 t/m 13 maart, werd ook de Opstaeker uitgereikt. Deze pluim ging naar Ida Sluiskes, die met haar dialectverhalenwebsite www.luusteren.nl in coronatijd menig eenzaam mens een hart onder de riem stak. Het eerste exemplaar van Flonkergood, de streektaalverhalen- en gedichtenbundel die in de Waeke cadeau wordt gegeven bij aankoop van een streekboek, werd officieel overhandigd aan Wim Ruiterkamp van oudheidkundige vereniging Oud Vorden. Het is nog de hele maand Meert Streektaalmaond. Met diverse activiteiten hoopt Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers het praten, schrijven en lezen van onze mooie streektaal naar een hoger plan te tillen.

