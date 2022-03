Stormvogels DS1 – HV Grol DS1

GROENLO – Op woensdagavond speelden de dames van handbalvereniging Grol in Haaksbergen tegen kampioenskandidaat Stormvogels.

De dames uit Grolle hadden niets te verliezen en konden dus vrijuit spelen. Er ontstond een gelijk opgaande wedstrijd waar HV Grol bij vlagen goed handbal liet zien. Ze maakten het Stormvogels goed lastig. Stormvogels schuwde niet om stevig te spelen, maar in de eerste helft ging HV Grol hier goed mee om. Bij rust stond er dan ook een 11-12 voorsprong op het scorebord. In de rust doorgenomen bij de les te blijven en het goede spel door te zetten, dan zat een verrassing in de lucht.

Direct in de tweede helft scoorde HV Grol de 11-13. Hierna ging het tot 15-15 gelijk op. Er volgde een fase waarin ze minder attent werden en slordigheden slopen in het spel van HV Grol. Dit werd het team fataal, want daar wisten de snelle speelsters van Stormvogels wel raad mee. Een keer of vier onnodig balverlies werd hard afgestraft, en binnen tien minuten stond er 22-15 op het scorebord. Zo verspeelde HV Grol de kansen op een goed resultaat. De rest van de wedstrijd konden de dames van HV Grol niet meer terug komen en Stormvogels speelde een gewonnen wedstrijd. Na een uitstekende eerste helft een slordige fase in de tweede helft waarin de wedstrijd uit handen werd gegeven, uiteindelijk werd het nog 27-19.

