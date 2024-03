Eerste bijeenkomst voorbereiding 750 jaar Groenlo

GROENLO – De inloopbijeenkomst ‘Vier het Grolse goed’, georganiseerd ter voorbereiding op de viering van 750 jaar vestingstad Groenlo in 2027, heeft afgelopen zaterdag 23 maart ruime belangstelling getrokken. Het evenement, dat werd gehouden in de Mattelier in Groenlo, is een initiatief van de Werkgroep Promotie Groenlo en Stichting Hart voor Vesting Grolle met ondersteuning van de Gemeente Oost Gelre, en is bedoeld om ideeën van inwoners te verzamelen over de viering en blijvende geschenken aan de stad.

Tijdens de bijeenkomst benadrukte Chiara van Bergen – Monasso, de ladyspeaker van de dag, het belang van gemeenschappelijke inbreng in het vormgeven van de festiviteiten. De Gemeente Oost Gelre heeft aangegeven een ondersteunende rol te zullen spelen en heeft 250.000 euro gereserveerd voor de viering, met nadruk op het creëren van iets blijvends voor toekomstige generaties.

De organisatoren hebben een plan van aanpak en tijdlijn gepresenteerd, inclusief de betrokkenheid van jongeren door middel van schoolprojecten en samenwerkingen met lokale jeugdorganisaties. De volgende inloopbijeenkomst is gepland op 12 oktober, waar de tot dan toe verzamelde ideeën zullen worden gedeeld.

Onder de voorgestelde ideeën bevinden zich het plaatsen van een standbeeld van Frederik Hendrik en het organiseren van een openluchtmusical met een Grols tintje. De organisatie is tevreden over de opkomst en de diversiteit aan ingebrachte ideeën. Inwoners worden aangemoedigd hun ideeën ook online of via email in te dienen. Speciale zuilen voor het inleveren van ideeën zijn geplaatst op verschillende locaties in de stad.

Voor meer informatie en het indienen van ideeën, bezoek vierhetgrolsegoed.nl.

