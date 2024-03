Tweede Paasdag, lekkere rockabilly in Rockcafé Taste

GROENLO – Op maandag 1 april, om 16:00 uur, en dat is geen grap maar tweede Paasdag, brengt Rumblin’ Rad Rods heerlijke Rockabilly en Rock ‘n Roll gecombineerd met Surf en Country.

De band Rumblin’ Rat Rods is een 3-mans formatie die bestaat uit:

• Josta Scheers: contrabas, zang

• René Lansink: gitaar, zang

• Wim Menting: drum, zang

De drie bandleden hebben een brede muzikale achtergrond en interesse. Ze spelen dan ook een mix van diverse muziekstijlen. Denk aan Rockabilly en Rock ‘n Roll, gecombineerd met Surf en een vleugje Country, de basis is de jaren vijftig. De muziek wordt met veel klasse, stijlvol en met verve gebracht. Door de brede oriëntatie staan de Rumblin’ Rat Rods op zeer uiteenlopende festivals en locaties. Zin in een feestje in de sfeer van weleer? Kaarten op https://rockcafetaste.stager.co/web/tickets

Bron(nen) & Afbeelding(en)