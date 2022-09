Eerste Open Bedrijvendag Oost Gelre in Groenlo 

GROENLO – Op 15 oktober 2022 vindt de eerste Open Bedrijvendag Oost Gelre plaats in Groenlo. 20 mooie bedrijven op de bedrijventerreinen De Laarberg en Den Sliem zullen hun deuren openzetten voor toeschouwers.

Tijdens de Open Bedrijvendag Oost Gelre kan jong en oud bij de 20 bedrijven een kijkje in de keuken nemen. Deze dag zullen studenten, nieuwsgierigen, potentiële werknemers en mede-ondernemers geïnformeerd en geïnspireerd worden over de werkzaamheden die dagelijks worden verricht.

Ondernemers staan te springen om het verhaal achter hun bedrijf te vertellen, hun machines en middelen te laten zien en bezoekers mee te nemen in de meest recente projecten en producten. Elk bedrijf met een eigen beleving. En dat op de eerste dag van de herfstvakantie. Beter kan je de herfstvakantie niet beginnen.

Vanuit het startpunt bij Van Damme vertrek je met een kop koffie of thee richting het eerste bedrijf. Elk bedrijf dat zich openstelt, heeft ervoor gezorgd dat er niet alleen voor volwassenen genoeg te zien valt, maar ook zeker voor kinderen genoeg te beleven is. Spelen in het zand met een kraan, een heuse orderpick-race of leren metselen, het kan allemaal.

Voorzitter IKGL Erik Schuurman en voorzitter VVE Laarberg Ruud Geurkink kijken uit naar de Open Bedrijvendag: ‘De diversiteit aan bedrijven met hun producten en diensten staan garant voor een interessante en leerzame kennismaking voor iedere leeftijd. De Achterhoek staat in Nederland bekend als een van de meest innovatieve regio’s in ons land en dat willen we graag laten zien’.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.openbedrijvendagoostgelre.nl en social media.

