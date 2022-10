H.V. Grol DS2 – Stevo DS3

GROENLO – Afgelopen zaterdag speelde dames 2 van handbalvereniging Grol thuis tegen dames 3 van Stevo uit Geesteren (OV). Voorafgaand aan de wedstrijd van dames 2 speelde dames 1 van HV Grol tegen Stevo dames 2. Deze wedstrijd werd gewonnen door HV Grol en dus had dames 2 een goed voorbeeld. De score werd geopend door de nummer 10 van Stevo. Een strafworp zorgde ervoor dat de 0-1 al snel op het scorebord kwam te staan. HV Grol kreeg niet lang daarna ook een strafworp en het was al snel 1-1. Vanaf dat moment begon het bij HV Grol te draaien en werd er meerdere keren gescoord. Mooie aanvallen resulteerden in mooie doelpunten en HV Grol wist uit te lopen naar een 12-5 ruststand.

Tijdens de rust gaf gelegenheidscoach Anouk enkele tips en met vertrouwen ging HV Grol de tweede helft in. Ook deze helft bleef HV Grol lekker draaien en wist de ruime voorsprong uit de eerste helft te behouden en zelfs uit te bouwen. Ondanks de vele tijdstops vanwege blessures aan zowel de kant van HV Grol, als de kant van Stevo, wist de thuisploeg de wedstrijd naar zich toe te trekken en af te sluiten met een eindstand van 26-13. De twee winstpunten bleven in Groenlo en de dames van HV Grol maken zich op voor de Slag om Grolle en daarna de wedstrijd van zaterdag 29 oktober om 19.00 uur, sporthal Den Elshof tegen ZVBB ’21 DS3 uit Bornerbroek.

