Eerste traning Grol 1

GROENLO – Met drie nieuwe spelers Rico Lammerdink (spcl Lochem), Mark te Winkel (RKZVC) en Wouter Pillen (RKZVC) is de Grol 1 selectie gestart met de training voor het nieuwe seizoen. Dit gebeurde onder leiding van de Kersverse hoofdtrainer William Krabbenborg

William wil ook zoveel mogelijk de jeugd de kans geven om in het eerste team te spelen. De jeugdspelers Tjibbe Paardekooper, Remco Everink, Tiem Rots, Titus Hoffman, Mick Wissink, Yordi Rupert, Tygo ten Bulte, Mike Kempers en Sem Brummelaar zijn daarom ook toegevoegd aan de voorlopige selectie, bestaande uit 24 spelers en 2 keepers. Vanuit het tweede team maken Rutger van Schijndel en Rick Arink de stap naar de voorlopige selectie.

Een aantal spelers is gestopt bij Grol 1. Michel Kamphuis gaat in Grol 2 spelen, net als Teun Pasman. Beiden zijn nog wel beschikbaar indien nodig. Thomas Porskamp is verhuisd naar Teuge en gaat daar voor de plaatselijke club spelen.

Ook bij de staf zijn er de nodige veranderingen. Dit zijn:Assistent-trainer Jos Heutinck, die ook bij de jeugd het technisch beleid zal aansturen, teammanagers Rogier Koppe en Frank Walterbos, assistent-scheidsrechters Lars de Vries en Bart Huijskes, video-analisten Noud Huijskes en Bjorn Koldeweij en performance-trainer Rob te Brummelhuis, uit Winterswijk en sinds kort woonachtig in Groenlo.

Spelers voorlopige 1e selectie:

Wessel Baarslag, Nick Oude Luttikhuis, Wouter Pillen, Mart Willemsen, Ramon Landewers, Sem Brummelaar, Mike Kempers, Eduardo de Sousa Cavalcante, Myron Baten, Remco Everink, Luc Berentsen, Roel Bruins, Titus Hoffman, Yordi Rupert, Mick Wissink, Tiem Rots, Quint Kristen, Mark te Winkel, Rico Lammerdink, Mart Zieverink, Tycho Riteco, Wouter Rexwinkel, Tygo ten Bulte, Tjibbe Paardekooper, Rick Arink, Rutger van Schijndel.

Staf 1e selectie:

William Krabbenborg (hoofdtrainer), Jos Heutinck (assistent-trainer), Gert Oeds Kristen (hoofd PMB, hersteltrainer), Rogier Koppe (teammanager), Frank Walterbos (teammanager), Lars de Vries (assistent-scheidsrechter), Bart Huijskes (assistent-scheidsrechter), Peter Nijland (inval teammanager/assistent-scheidsrechter), Noud Huijskes (video-analist), Bjorn Koldeweij (video-analist), Tjiko Wolberink (keeperstrainer), Rob te Brummelhuis (performance-trainer), Gerry van Dongeren (hersteltrainer) en Suzanne Schovers (verzorger).