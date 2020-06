Niice Digital Marketing focust op strategische groei met aanstelling mede-eigenaar Thijs van der Heijden

GROENLO / ACHTERHOEK – Niice Digital Marketing, het digitale marketingbureau in Groenlo, haalde onlangs Thijs van der Heijden aan boord als volgende stap in de strategische groei van het bedrijf. Voor Bas Stortelers en Floris Wijgergangs, de directieleden van Niice Digital Marketing, is Thijs een erg welkome aanvulling op het directieteam. “De ondernemersgeest, businessdevelopment-ervaring en het strategisch inzicht van Thijs gaat niet alleen ons, maar ook onze klanten veel mogelijkheden bieden in de toekomst,” aldus Bas.

De aanstelling van Thijs als mede-eigenaar komt niet uit de lucht vallen. Het drietal werkte al samen in het verleden, toen Thijs als zzp’er bij het crowdfundingplatform Kapitaal Lokaal de hulp van Bas en Floris inschakelde op het gebied van digital marketing. Er ontstond een intensieve samenwerking, waaruit bleek dat Thijs de businessdevelopment-ervaring en strategische inzichten heeft die bij Niice Digital Marketing erg welkom waren. Begin 2018 startte hij daarom op interim-basis bij het Niice-team. Floris: “Thijs draaide diverse projecten als projectleider en die ervaring zagen wij en onze klanten direct terug. Doorlooptijden en klantverwachtingen werden beter in kaart gebracht en gemanaged. Daarnaast ontstond er rust en regelmaat op de werkvloer, waardoor de kwaliteit nog verder omhoog schoot.” Bas vult aan: “Thijs hielp ons enorm met het creëren van structuur in onze organisatie. We maakten al snel grote stappen in onze communicatie en processen. We werkten in de waan van de dag, maar Thijs gaf ons de ruimte en tijd om weer aan het bedrijf te werken, in plaats van erin. Nu wij intern geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd hebben, kunnen wij onze klanten beter helpen en de lat van onze digitale dienstverlening nog hoger leggen.”

Nieuwe mede-eigenaar als complementaire kracht

“De vraag ontstond of ik als zzp’er mijn volgende stap zou maken of dat ik aan zou blijven bij Niice”, vertelt Thijs. “De teamspirit en bedrijfscultuur spraken me erg aan. We werken met dezelfde drive aan projecten en je ziet mooie klantresultaten en groei in het team. In overleg met Bas en Floris besloten we met zijn drieën verder te gaan als eigenaren.” Dat maakt de kennis-driehoek compleet. Bas: “Floris en ik startten vijf jaar geleden met Niice. Hij had de technische kennis, ik was het creatieve brein. Dat is belangrijk als je een digitaal marketingbureau begint, maar aan de businessdevelopment-kant ontbrak ervaring. Dat is belangrijk als je groeit en het team wordt uitgebreid. Dat is precies wat Thijs nu toevoegt. Zijn focus op het individu binnen het team is erg waardevol: wat drijft je, waar haal je plezier uit en waarin wil je je ontwikkelen? De ruimte is er om je te ontwikkelen binnen ons team en dat maakt uiteindelijk dat we de kennis en ambitie in huis hebben om klanten nog beter te helpen groeien.”

Uitdagende vuurdoop

Even kon Thijs wennen aan zijn nieuwe rol in het Niice-team. “De band met het team is nog veel hechter geworden. We hebben een mooie balans gecreëerd tussen projecten, het team en groei. Alles waar ik energie uit haal, komt in mijn functie aan bod: strategische vraagstukken, het vertalen van de klantvraag naar een oplossing, het maximale uit een team en individu halen, samen groei-doelen behalen en meedenken met de klant vanuit een commercie-perspectief.” Het coronavirus stak enige tijd na de aanstelling van Thijs zijn kop op. “Dat is lastig natuurlijk, maar de situatie toont ook dat we bezig zijn geweest met de juiste dingen. Gelukkig zijn wij digitaal ingericht, zodat we overal vandaan kunnen werken, en kunnen we bouwen op ons team. Onze klanten zijn ondernemend. Ze zien kansen en willen innoveren en groeien. Dat is het type klant dat bij ons past en dat zien we ook in deze tijden terug. We denken graag met hen mee over die kansen en schakelen snel. Het is goed om juist nu te kijken naar de mogelijkheden, in plaats van naar wat er allemaal niet kan. Kijk opnieuw naar je bedrijf, marketing, sales en processen. Wat kan er efficiënter en beter? Zorg ervoor dat je bedrijf klaar is voor de toekomst, zowel online als offline.”

Niice Digital Marketing als volwaardig digitaal partner in de Achterhoek

De focus voor de toekomst van Niice ligt voor het drietal op het blijven ontwikkelen van interne kennis en een volwaardig digitaal en strategisch partner zijn van bedrijven in de Achterhoek. Dat doen ze met een groeiend team van online marketeers, designers, developers en data-experts, die allemaal hart hebben voor deze regio. Thijs: “We willen vooroplopen in de technieken die we gebruiken en binnen het team met plezier werken. Sterk staan in de markt is voor ons belangrijk, het kan altijd beter en daar streven we naar. Met onze kennis en plezierige werksfeer willen we een structurele partnerrol vervullen voor ambitieuze Achterhoekse bedrijven. Onze binding met de Achterhoek is groot en daarom willen we, als het digitale verlengstuk van de organisatie, bedrijven in deze regio graag maximaal helpen groeien.”

Over Niice Digital Marketing

Niice Digital Marketing startte in januari 2015 als digitaal marketingbureau in Groenlo en is ondertussen uitgegroeid tot een flink team met diverse expertises. Online marketeers, designers, developers en digitale strategen werken iedere dag samen om de beste digitale oplossingen neer te zetten voor hun ambitieuze klanten. Van aantrekkelijke en intuïtieve websites tot webshops met betere conversie en van webapplicaties die de efficiëntie verbeteren tot online marketing met écht meetbaar resultaat. Dagelijks speuren zij naar nieuwe online trends, technieken en kansen, met als doel maximaal resultaat te bereiken en klanten te helpen groeien.

Voor meer informatie https://niice.nl