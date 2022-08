Erwin Nyhoff en Thijs Kemperink met “MUITERS” bij Taste

GROENLO – 3 september start Rockcafe Taste Muziekcafe en Theaterpodium weer met de Stage of Art avonden en middagen. Het “podium der kunsten”, met de ene keer cabaret en de andere keer een schrijver of een singer-songwriter. Er kwamen al veel mooie namen langs. Van Nico Dijkshoorn tot Andre Manuel en van Tim Knol tot Roman Huijbreghs. 3 september wordt dan ook weer gestart met een hele bijzondere samenwerking en een prachtig programma.

Taste’s Stage of Art

Muiters!… De één stond op Pinkpop en kreeg landelijke bekendheid door de finale van ‘The Voice of Holland’ te bereiken. De ander begon 15 jaar geleden met stand-up comedy in kroegjes waar de bezoekers niet eens wisten dat er opgetreden werd. Overeenkomst: het zijn beide podiumdieren die liever kiezen voor geluk en een fijne sfeer, dan voor roem en het grote geld. Verschil: de één kan goed zingen, de ander kan goed vertellen! Zet die twee bij elkaar en je krijgt een heerlijke avond over de schoonheid van het leven. Liever strijdend verliezen dan veilig winnen. Verteld door Thijs Kemperink, bezongen door Erwin Nyhoff.

Een muzikaal theaterprogramma dat alle emoties van het leven bevat. Tranen van ontroering, maar ook van het lachen. En alles wat daartussen zit! Kom genieten van een prachtige avond vol fantastische muziek en prachtige verhalen.

3 september

Aanvang 20:00 uur

Deuren open 19:00 uur

Kaarten op www.rockcafetaste.nl

