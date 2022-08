Overname Klaasen Parts door Van Raam

VARSSEVELD – Per 1 september 2022 neemt Van Raam uit Varsseveld de firma Klaassen Parts over. Het bedrijf gaat verder onder de naam Your CNC Solutions. Your CNC Solutions zal zich gaan focussen op zowel seriematig als enkelstuks draai- en freeswerk.

Personeel en machines verhuizen voor het eind van dit jaar naar de Euroweg 12 in Varsseveld. Met deze overname heeft Van Raam een stap gezet in het uitbreiden van haar zusterbedrijven.

Naast het huidige machinepark van Klaassen gaat Your CNC Solutions ook gebruik maken van de bestaande machines en vakmensen van Van Raam. Your CNC Solutions zal de huidige klanten van Klaassen blijven beleveren zoals ze gewend zijn.

Dominik Tempels is het nieuwe aanpreekpunt in de vorm van bedrijfsleider. Guido Klaassen gaat zich bezig houden met het innoveren en de nieuwe technische mogelijkheden.

