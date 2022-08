Aantal bedrijven wat voor online marketing kiest neemt toe

Welke producten koop jij nog in een fysieke winkel? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat consumenten hun aankopen steeds vaker online doen. Gek is dat niet, daar het online bestellen van producten verschillende voordelen biedt voor de consument. Men hoeft de deur niet meer uit, het is makkelijker om de goedkoopste aanbieder te vinden en producten zijn onderling eenvoudig met elkaar te vergelijken. Doordat steeds meer bedrijven voor een webshop kiezen, kost het ondernemers moeite hun doelgroep aan te spreken. Consumenten kijken vaak uitsluitend naar de eerste drie tot maximaal vijf resultaten in de zoekmachine. Een zoekmachine optimalisatie bureau helpt bedrijven hun vindbaarheid te verbeteren om daarmee een groter deel van hun doelgroep aan te spreken.

Zelf aan de slag gaan met SEO is niet eenvoudig

Het is niet voor niets dat veel bedrijven voor de hulp van het beste online marketing bureau in Nederland kiezen. Zelf aan de slag gaan met SEO is niet eenvoudig. Er zijn verschillende factoren waarmee hierbij rekening moet worden gehouden. De kans bestaat dat het toepassen van zoekmachine optimalisatie geen effect heeft, wat leidt tot desinvesteringen. Nog erger is het op een dermate verkeerde wijze toepassen van SEO, dat dit zelfs een averechts effect heeft op de vindbaarheid van een website. Een ervaren SEO marketeer heeft de expertise om dergelijke fouten te kunnen voorkomen. Overigens is het inzetten op SEO niet iets wat men eenmalig doet; het is een doorlopend proces. Stoppen met SEO zal leiden tot een verslechtering van de vindbaarheid van de website op termijn.

Content, linkbuilding en technische optimalisatie

In de basis bestaat zoekmachine optimalisatie uit drie belangrijke pijlers, te weten: content, linkbuilding en een technische optimalisatie. Als SEO expert zou je ervaring moeten hebben met ieder van deze pijlers om SEO zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten voor bedrijven. Vaak wordt gestart met een uitgebreide analyse van de zoekwoorden die door de doelgroep van een organisatie gebruikt worden. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het aantal keer dat er op een specifiek zoekwoord gezocht wordt en op de concurrentie van andere partijen. Interessant zijn zoekwoorden met een hoog volume en een lage concurrentie. Marketeers beschikken over tools die deze zoekwoorden inzichtelijk maken voor organisaties. Op basis van deze analyse kunnen de volgende stappen gezet worden.

SEO is meer dan het toevoegen van artikelen

Soms wordt gedacht dat SEO voornamelijk gericht is op het toevoegen van content, artikelen aan een website. Hoewel content belangrijk is, vormt het slechts een onderdeel van SEO. Het is minstens zo belangrijk om externe websites naar de jouwe te laten verwijzen; de basis van linkbuilding. Evenals dat een website snel moet laden. Een trage website kent een heel beperkt gebruiksgemak, waar de zoekmachine zo’n website op afrekent. Kortom, kijk bij SEO verder dan naar content alleen.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....