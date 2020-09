Escaperoom Groenlo bij top kamers van 2020

GROENLO – Tijdens de jaarlijkse verkiezing ‘Escapetalk Publieksfavoriet 2020’ is Escaperoom Groenlo als hoogste nieuwe binnenkomer op de 4e plek terecht gekomen. Het is daarmee de hoogst genoteerde kamer van Oost Nederland. In totaal deden 1164 escaperooms in Nederland, België mee met de verkiezing.

“We zijn echt uitzinnig over wat we hier meemaken”, vertelt Michaël Lammers van Escaperoom Groenlo. “Op Escapetalk zitten veel fanatieke en kritische escaperoomliefhebbers. Van hen deze waardering krijgen is een enorme eer. Dit betekent heel veel voor ons”, vervolgt Michaël

De populariteit op Escapetalk zorgt bij de Achterhoekse Escaperoom voor een toename van het aantal groepen dat van buiten Gelderland of Twente komt om de escaperoom te beleven. “We merkten het afgelopen jaar dat we onder de aandacht kwamen bij bezoekers van Escapetalk. Het bezoekersaantal dat speciaal voor de escaperoom meer dan 100 kilometer aflegt werd steeds groter. Het aantal positieve reacties en reviews groeit mee. Dat is natuurlijk erg prettig om te lezen en een dik compliment naar het hele team dat de escaperoom ontwikkelt en draait”, vertelt de eigenaar.

Eerder al wist Escaperoom Groenlo zich te plaatsen bij de 10 favoriete kamers van een Escaperooms Nederland, een andere toonaangevende reviewwebsite, met meer dan 600 beoordeelde kamers.

Hoewel de escaperoom dus goed wordt ontvangen, wordt er nog altijd hard gewerkt om de kritische escaperoomspeler een gave beleving mee te geven. Dat zit ‘m niet in het aanpassen van puzzels, wel in de optimalisering ervan. Nog mooier, nog meer details die kloppen. “Steeds weer een paar nieuwe puntjes op de “i”’ en dat zal wel nooit eindigen”, lacht Lammers.

Meer informatie over Escaperoom Groenlo is te lezen op https://escaperoomgroenlo.nl