Bierverkoop in de horeca nog lang niet richting “normaal”

De bierverkoop in de horeca- en evenementenbranche is in augustus met ruim een derde (36,5%) gedaald ten opzichte van augustus 2019. In juli was er sprake van een vergelijkbare daling van 33,1 procent. De brouwers hebben een zwaar economisch jaar, onder andere doordat de horeca- en de evenementenbranche voor veel brouwers een belangrijke afzetmarkt is. En juist deze sectoren worden door de maatregelen in de COVID-19 crisis hard getroffen. Gelukkig zijn er in augustus ook positieve cijfers te melden. Het thuisverbruik en de export lieten in deze maand namelijk een stijging zien van respectievelijk 15,9 procent en 11,7 procent.

Sinds de lockdown is de totale bierverkoop met 13,2 procent gedaald. Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers licht toe: “Deze totale daling sinds halverwege maart is fors. Het mooie weer heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de daling niet nog groter is. Gelukkig hebben daardoor veel consumenten kunnen genieten van een goed glas bier op het terras of in de tuin. Toch zijn het zware tijden voor de horeca, blijkt wel uit deze cijfers en dus ook voor de brouwers. De horeca is voor de brouwers een belangrijk kanaal. Veel kleine lokale brouwerijen leveren voornamelijk aan de horeca, die worden daarom extra hard geraakt.”

Alcoholvrij en –arm bier stijgt tot augustus 2020 met bijna 10 procent

De categorie alcoholvrij en -arm bier stijgt in 2020 verder, ondanks de COVID-19 crisis. Van januari tot en met augustus is deze categorie tot 0,5% alcohol, met bijna 10 procent gestegen. “Brouwers investeren veel in dit segment en ook consumenten blijven deze ontwikkelingen omarmen. Het is mooi om te zien dat alcoholvrij bier al ruim 10 jaar in de lift zit en dat zelfs een COVID-19 crisis deze groei niet zal stoppen”, aldus Wigboldus.

Genieten van herfstbockbier

Ook de start van het bockbierseizoen is dit jaar anders dan anders. De eerste maandag van oktober openden de brouwers normaliter het bockbierseizoen, voor hen een speciaal moment. “Ondanks dat er geen opening zal plaatsvinden, hoop ik dat consumenten deze herfst wel gaan genieten van deze mooie seizoensbieren. Thuis met een mooie stoofpot of in de horeca.”