Patiënten SKB en Slingeland Ziekenhuis kunnen nu in SKB terecht voor PET/CT-scan

WINTERSWIJK – De gezamenlijke vakgroep Nucleaire Geneeskunde van het SKB en het Slingeland Ziekenhuis krijgt de beschikking over een eigen PET/CT-scan. De afdeling Nucleaire Geneeskunde in het SKB is daarvoor sinds januari grondig verbouwd en uitgebreid met ruim 200 vierkante meter. De verbouwing is deze zomer afgerond. De PET/CT-scan is op donderdag 24 september voor het eerst in gebruik genomen.

Samenwerking SKB en Slingeland Ziekenhuis

Een PET/CT-scan wordt gebruikt bij het opsporen en het behandeltraject van veel voorkomende kankersoorten. De komst van de PET/CT-scan maakt het mogelijk om het volledige onderzoekstraject te kunnen uitvoeren binnen de Achterhoekse ziekenhuizen. De state-of-the-art scanner is van de hoogste kwaliteit met een relatief lage stralingsbelasting. Tegelijkertijd gaan door de samenwerking tussen het SKB en Slingeland Ziekenhuis de kosten per scan omlaag. Doordat er een PET/CT-scan in de Oost Achterhoek komt, hoeven patiënten ten oosten van Doetinchem minder lang te reizen. Naar verwachting gaat het om ongeveer 1.300 patiënten per jaar. Op dit moment reizen patiënten nog naar het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, waar de scan wordt uitgevoerd voor het SKB en Slingeland Ziekenhuis. Dat is straks voor alleen enkele gespecialiseerde onderzoeken nog het geval.

Betere kwaliteit en lagere stralingsbelasting

Wouter van der Bruggen, werkzaam als nucleair geneeskundige bij zowel het SKB als het Slingeland Ziekenhuis, vertelt: “De komst van de PET/CT-scan in het SKB is echt een voordeel voor de patiënten van beide ziekenhuizen. Door de nieuwste techniek is er minder straling nodig om een scan van heel hoge kwaliteit te maken.” In de samenwerking behouden het SKB en Slingeland Ziekenhuis de korte lijntjes en blijft er een gezamenlijke vakgroep Nucleaire Geneeskunde. “De medisch nucleair medewerkers hebben een up-to-date PET/CT kennis, waardoor we als team kwaliteit kunnen toevoegen. Doordat we zelf ‘aan de knoppen kunnen draaien’, hebben wij de ambitie om zowel de inhoudelijke zorg als de service te verbeteren.”

Dichtbij en korte toegangstijd.

Toen meneer Rensink uit Groenlo hoorde dat hij vanaf september in het SKB terecht kan voor een PET/CT-scan, besloot hij hierop te wachten. “Dat ik niet langer ver hoef te reizen maar gewoon in Winterswijk terecht kan vind ik echt een voordeel. Met een kleine tien minuten sta ik voor de deur en ik weet zeker dat ik niet in de file kom en op tijd ben. Het scheelt aardig wat kilometers en ik ben ook sneller weer thuis”, vertelt meneer Rensink die bij het SKB de eerste PET/CT-scan kreeg. Door het eigen hotlab en de korte toegangstijd kunnen patiënten snel in het SKB terecht.

Eigen ingang en parkeergelegenheid

De afdeling Nucleaire Geneeskunde in het SKB is grondig verbouwd en vergroot met ruim 200 vierkante meter. Patiënt- en onderzoeksruimtes zijn vernieuwd en uitgebreid. Als extra service is er een eigen ingang met parkeergelegenheid voor patiënten met een afspraak voor de PET/CT-scan.

Over de PET/CT-scan

Bij een groot aantal veel voorkomende kankersoorten wordt een PET/CT-scan ingezet. Denk aan longkanker, darmkanker, borstkanker, prostaatkanker en lymfeklierkanker. Door de combinatie van de PET scan en de CT scan, kunnen zowel de aard als de plek van de afwijking zeer nauwkeurig worden bepaald. De scan wordt ook gebruikt voor het opsporen van infecties en ontstekingen. De ontwikkelingen en toepassingen van de PET/CT-scan gaan snel. Daarom is de verwachting dat de PET/CT de komende jaren voor steeds meer onderzoeken en behandeltrajecten ingezet kan worden.