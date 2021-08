Escaperoom Groenlo in all-time top 10 Benelux

Deel dit bericht













GROENLO – Krap een aantal weken nadat de escaperoom in Groenlo weer is geopend, heeft de kamer een top 10 notering te pakken. Daar waar zij afgelopen jaar nog als Publieksfavoriet 2020 waren gekozen, dringen ze nu de all-time top 10 binnen van de ruim 1000 kamers in de Benelux. De lijst wordt samengesteld door de bezoekers van de toonaangevende website Escapetalk.

‘Een enorm gave verrassing’, vertelt Elsa Gemmink, een van de spelleiders bij de Achterhoekse Escaperoom. ‘Voor de corona-sluiting stonden we op plek 11 en vanaf het moment dat we weer open mochten, stegen we naar 10 en nu staan we op 9, ontzettend gaaf!’

Tijdens de lockdown heeft het team niet stil gezeten. Er is flink tijd geïnvesteerd om de spelbeleving nog mooier te maken. Met succes dus.

Voor meer info en reservering van deze beleving kun je terecht op de website van deze top 10 kamer: https://escaperoomgroenlo.nl