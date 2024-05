Ewald ‘Hakkie’ Brockötter 50 jaar spelend lid

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

GROENLO – Op zondag 5 mei stond er geen wedstrijd op het programma op Den Elshof, maar was het om 10:00u toch een drukte van belang in het sportcafé. Aldaar hadden zich namelijk een groot aantal (oud-)teamgenoten van Ewald ‘Hakkie’ Brockötter verzameld voor zijn afscheidswedstrijd. Afgelopen februari werd Ewald niet alleen 62 jaar, maar was hij tevens 50 jaar spelend lid van de Grol. Een prachtige mijlpaal die niet voor velen is weggelegd. Echter besloot Ewald dat het na 50 jaar toch mooi is geweest met het voetballen op de zondagochtend. Dit kon echter niet zomaar gebeuren en zodoende werd er in het grootste geheim een afscheidswedstrijd georganiseerd.

Hakkie zelf wist dus van niks en dacht voor een training met zijn huidige team, Grol 10, naar Den Elshof te komen. Eenmaal binnen werd hij met een ovationeel applaus welkom geheten en ontschoten hem even de woorden. “Mo-j een Jägermeister hebb’n veur de schrik?!”, vroeg Annelies op welbekende wijze, maar dat was toch nog niet nodig op dit tijdstip van de dag.

Na een korte maar stevige warming-up werd er onder toeziend oog van familie en vrienden om iets na 11:00u afgetrapt op het hoofdveld, waarbij de wedstrijd onder leiding stond van scheidsrechters Wim Meuleman en Leo Garstenveld. Terwijl de muziek van Normaal door de speakers schalde, voltrok zich op het veld een gelijkopgaande wedstrijd met kansen over en weer, waarbij Hakkie veelvuldig in het spel werd betrokken. Nadat Grol 10 op een 2-0 voorsprong was gekomen wisten de oud-teamgenoten, met onder andere zijn zoons Rick en Robin, zich toch terug te knokken in de wedstrijd. Na een fabelachtige aansluitingstreffer ging de bal op de stip nadat binnen de 16-meter aan de noodrem werd getrokken bij een veelbelovende aanval. Uiteraard eiste Ewald deze bal op en verschalkte de keeper met een strakke bal onderin de hoek: 2-2.

Niet veel later zette Ewald zelf maar weer eens een tackle in zoals hij zo vaak heeft gedaan in zijn voetbalcarrière. Echter werd hij vandaag op een dubbele rode kaart getrakteerd door het arbitrale duo, waarna hij onder luid applaus en zichtbaar geëmotioneerd het veld mocht verlaten. Aan de zijlijn staat oudste zoon Remco samen met zijn dochtertje opa Ewald op te wachten om hem een prachtige medaille om te hangen.

Na afloop wordt Ewald nogmaals bedankt voor jarenlang voetbalplezier en gezelligheid, en krijgt hij een ingelijst shirt en een mooi bierpakket aangeboden namens Grol 10. Vanuit de Grol zijn het Mike te Boome en Marcel ten Barge met een aantal mooie woorden en een presentje voor Ewald en bosje bloemen voor zijn vrouw Petra. In het sportcafé wordt er afgesloten met een gezellige 3e helft, waarbij de nodige anekdotes en mooie verhalen van 50 jaar voetballen met Ewald worden gedeeld. Helemaal stoppen lukt Hakkie echter ook nog niet, want voorlopig blijft hij ‘gewoon’ trainen op de donderdagavond en zal hij tevens zijn opwachting blijven maken bij 45+2.

