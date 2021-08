Deel dit bericht













GROENLO – Er komt een extra jeugdwedstrijd aan de vijver van de Hartreize en wel op woensdag 18 augustus 2021. Doordat de jeugdwedstrijden dit jaar tot twee maal toe niet door konden gaan is besloten een extra wedstrijd te houden.

Deze extra wedstrijd voor de jeugd t/m 13 jaar staat in het teken van een poging om het record aantal vissen te verbeteren. In 2018 werden tijdens een jeugdwedstrijd maar liefst 946 vissen gevangen. Het zou helemaal geweldig zijn dat we het record kunnen verbeteren.

Gratis deelname

De deelname is gratis en er zijn weer prachtige prijzen te winnen. De deelnemers graag om 18.00 uur verzamelen en de wedstrijd zelf begint om 18.30 uur en we vissen door tot 20.00 uur en hopelijk hebben we dan een nieuw record te pakken. Voor maden wordt gezorgd, die hoef je niet mee te nemen. Er zijn prachtige prijzen te winnen waaronder deze mooie jeugd viskist.

Hopelijk zien we jullie op woensdag 18 augustus om 18.00 uur aan de vijver van de Hartreize. Tot dan.

Termijn dobberraadspel verlengd

Besloten is om de inzendtermijn voor het dobberraad spel te verlengen tot 1 september 2021. Doordat er nog al wat kinderen op vakantie zijn hebben die ook de mogelijkheid om mee te doen. Kijk snel op de facebookpagina van de GHV of op www.streekgids.nl en geef jouw antwoord door via dobberspel@visseningroenlo.nl

GHV Vischallenge

Ook kan de jeugd nog meedoen met de GHV Vischallenge en ook hier zijn leuke prijzen te winnen, waaronder mooie onthaak matten en schepnetten. De foto’s van mooie vangsten kunnen via whats app naar Ivo te Kortschot worden doorgestuurd 06-22433113. Op 1 september 2021 stopt de inzendtermijn voor mooie vangsten voor de GHV Vischallenge.