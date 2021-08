Vaccineren zonder afspraak

Deel dit bericht













REGIO – Deze week kon iedereen zonder afspraak een coronavaccinatie halen op onze vaccinatielocaties in Apeldoorn, Doetinchem, Lichtenvoorde en Zutphen. Op deze open inlopen wordt zeer positief gereageerd. Vanaf volgende week wordt ook Harderwijk toegevoegd aan de open inloop.

Dit betekent dat iedereen zonder afspraak zijn eerste vaccinatie kan halen op alle vaccinatielocaties van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Op de vaccinatielocaties in Apeldoorn, Doetinchem, Harderwijk, Lichtenvoorde en Zutphen is het vanaf 16 augustus van 8.00 tot 19.00 uur mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen. De vrije inloop geldt alleen voor personen die nog geen vaccinatie hebben gehad. Een 2e prik op vrije inloopbasis is niet mogelijk. Belangrijk: neem je ID-bewijs mee.

Informatie over vaccineren

Wil je eerst meer weten over vaccineren? Op iedere vaccinatielocatie is een arts aanwezig. Met deze arts kun je in gesprek gaan over vaccineren. Besluit je dat je gevaccineerd wilt worden? Dat kan dan direct op de locatie gedaan worden. Als je niet gevaccineerd wilt worden, ga je weg na het gesprek dat je hebt gehad. Wil je er nog over nadenken? Dan maak je thuis je beslissing. Terugkomen voor nog een gesprek of voor de vaccinatie mag altijd, met of zonder afspraak.

Begeleiding bij prikangst

Heb je prikangst? Op al onze locaties zijn mensen aanwezig die hier ervaring mee hebben. Geef bij binnenkomst aan dat je vaccineren niet heel prettig vindt en we nemen meer tijd voor je. Ook kun je liggend geprikt worden als je dat prettiger vindt. Je mag ook iemand meenemen naar de afspraak.

Tweede vaccinatie

Als je eerste vaccinatie zonder afspraak wordt gezet, dan wordt meteen een afspraak voor de 2e prik voor je gemaakt. Deze vindt minimaal 4 weken na de 1e prik plaats. De afspraak voor de 2e prik vindt in sommige gevallen op een andere locatie plaats in verband met de sluiting van vaccinatielocaties.