Willem Greve: “Outdoor Gelderland altijd al prachtig concours”

VRAGENDER – Hippische topsport, breedtesport, entertainment, netwerken en een geweldige sfeer; dat is waar Outdoor Gelderland deze week van 15 tot en met 19 juni na twee jaar afwezigheid eindelijk weer voor kan gaan. Voor het eerst niet op Papendal in Arnhem, maar op de prachtige terreinen van Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender. Springruiter Willem Greve uit Markelo is van de partij en ondanks een vervelende blessure komt hij met zijn twee beste paarden, de tophengsten Highway TN en Grandorado TN.

Tijdens de eerste landenwedstrijd van het seizoen in Rome schitterde Greve op vrijdag nog met twee foutloze rondes op Grandorado TN. Een dag later ging het mis tijdens de warming-up met Highway TN. “Ik blesseerde mijn ruiterspier, dus dat is nog wel even een dingetje. Ik heb een paar dagen niet kunnen rijden”, vertelt Greve.

Een ruiterspierblessure kan lang duren en een ruiter wekenlang buitenspel zetten. Greve weet er alles van. “Ik heb het eerder gehad dus ik bekijk van dag tot dag hoe het gaat. Ik heb mijn plannen daardoor wel een beetje aan moeten passen, want ik had andere paarden opgegeven voor Outdoor Gelderland. Maar nu ga ik er naartoe met Highway TN en Grandorado TN, puur als voorbereiding op CHIO Rotterdam, de week daarna.”

Voor CHIO Rotterdam heeft bondscoach Jos Lansink Willem Greve wederom opgenomen in het team voor de landenwedstrijd. Daarbij geldt de wedstrijd in Rotterdam ook als belangrijke observatiewedstrijd richting het WK springen en als kwalificatiewedstrijd voor de finale van de FEI Jumping Nations Cup Serie in Barcelona. “Als ik op Outdoor Gelderland niet pijnvrij kan rijden, heb ik een probleem. Als het goed voelt, ga ik natuurlijk gewoon naar Rotterdam,” laat Greve weten. Hij kijkt naar het concours uit.

“Outdoor Gelderland is van een hoger niveau waardoor het voor de opkomende ruiters en paarden een heel goede plek is om zich te laten gelden en te laten zien waar ze staan. Alleen dan kom je er als ruiter achter of je in staat bent een niveautje hoger te rijden. En alleen op dat soort concoursen kun je ook je jongere paarden toewerken naar het hoogste niveau,” legt Greve uit.

“Outdoor Gelderland is altijd een prachtig concours geweest. Paardensportcentrum Lichtenvoorde van de familie Morssinkhof is één van de mooiste accommodaties bij ons in de buurt en alle lof voor het team dat zo hun schouders er onder zetten. Ik ben heel blij dat het er überhaupt weer is. Dat is voor iedereen goed.”

Het evenement begint woensdag en sluit zondagmiddag af met de Grote Prijs met hindernissen op 1.55m niveau. Naast paardensport zijn er kindermiddagen, feestavonden, netwerkbijeenkomsten, symposia en ponywedstrijden voor de allerkleinste. Eén van de hoogtepunten is het dressuurgala op zaterdagavond, waar de beste dressuurruiters van Nederland hun medewerking aan verlenen. Alle info is te vinden op www.outdoorgelderland.nl

