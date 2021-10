FC Suryoye – Grol 2 – 1

Deel dit bericht













Op zondag 24 oktober stond voor Grol de uitwedstrijd tegen FC Suryoye op het programma. In de beker werd thuis, na een heet gebakerd potje voetbal, nog met 3 – 1 gewonnen. In Enschede liep de wedstrijd enigzins anders, want na een kwartier stond men al met 2 – 0 achter. Grol had de eerste helft helemaal niets in te brengen tegen het feller, sneller en behendiger spelende FC Suryoye. In de tweede helft werd voor een andere, meer opportunistische, speelwijze gekozen. Dit leverde de nodige kansen op en ook de aansluitingstreffer. Daarna kreeg Grol nog enkele kansen op de gelijkmaker, maar deze werden helaas niet verzilverd. Eindresultaat derhalve een 2 – 1 nederlaag, waarbij Grol op basis van de inzet en strijd in de tweede helft meer verdiend had.

Onder een prachtige herfstzon startte Grol niet goed aan de wedstrijd en FC Suryoye domineerde gedurende de gehele eerste helft. Na tien minuten wist Wessel Baarslag, die weer aan de beurt was om te keepen, met een fantastische redding een vrije bal uit de kruising te tikken. Even later kwam FC Suryoye dan toch op voorsprong: een eenvoudig uitgespeelde aanval over rechts werd voorgezet en binnengekopt: 1 – 0. Twee minuten later gebeurde hetzelfde aan de andere kant, waarbij de bal ditmaal laag werd voorgezet en simpel binnen kon worden getikt: 2 – 0.

Dit gaf FC Suryoye nog meer zelfvertrouwen en men won het een na het andere duel en leek steeds twee of drie mensen meer te hebben op het harde snelle en niet al te grote kunstgrasveld. Menig aanval startte onder andere via de snelle en behendige linksback van Suryoye, die niet kon worden afgestopt. Heel af en toe kwam Grol er uit en dit leverde een vrije trap op net buiten de 16-meter. Deze goede kans werd door Rico Lammerdink echter om zeep geholpen door in de muur te schieten.

Het roer moest om in de tweede helft. Met een middenvelder voor een verdediger werd een alles of niets poging gedaan. Mooi combinatie voetbal was niet belangrijk, hard werken en de bal zo snel mogelijk voorin krijgen was het nieuwe doel en dit pakte goed uit. Dit leverde menige kans op, zeker nadat Siebe Lantink inviel. Maar ook Suryoye kreeg enkele kansen en het was wachten op wie het eerste doelpunt zou maken. En dit was gelukkig Grol: Luc Berentsen ontving de bal in de hoek van de 16-meter en haalde hard uit waarbij de bal kruislings in het doel verdween: 2 – 1.

FC Suryoye probeerde daarna het spel te vertragen met de één na de andere blessurebehandeling. Desondanks kreeg Grol nog diverse kansen: een schot van Luc ging naast, een voorzet van Siebe Lantink kon net niet goed geraakt worden door Mart Zieverink, een schot van Mart ging naast, een kopbal van Max alleen voor de keeper ging net over de kruising en een vrije schietkans van Tiem Rots was te zacht. De grootste kans op de gelijkmaker was wellicht voor Luc Berentsen die vrij werd gespeeld in de 16-meter, maar hij werd onterecht afgevlagd en afgefloten voor buitenspel. Achterin voorkwamen Mart Willemsen en Max de Vries dat Suryoye nog echt gevaarlijk kon worden. Ook Siebe Lantink, die een goede invalbeurt had, voorkwam met een geweldige sprint dat de spits van Suryoye alleen kon doorlopen op Wessel Baarslag.

Grol kwam dus helaas niet verder dan een 2 – 1 nederlaag tegen FC Suryoye. Het positieve aspekt van deze wedstrijd is de getoonde veerkracht en getoonde inzet en strijd in de tweede helft, maar het negatieve aspekt is toch wel dat het voetbal van Grol en de organisatie achterin nog beter moet.

Aankomende zondag speelt Grol uit tegen de nummer twee Schalkhaar. Aanvang 14.00 uur.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

12e min. 1 – 0 Sharbel Abouzeid

14e min. 2 – 0 Nemroud Eliyo

69e min. 2 – 1 Luc Berentsen

Geel: 2x voor FC Suryoye

Scheidsrechter: R. Kroesen uit Nijmegen

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Ramon Landewers (46. Titus Hoffman), Mart Willemsen, Max de Vries, Edouard de Sousa Cavalcante, Tiem Rots, Rico Lammerdink, Mike Kempers (80. Mick Wissink), Tygo ten Bulte (70. Siebe Lantink), Luc Berentsen en Wouter Rexwinkel (46. Mart Zieverink)

Uitslagen 2J

FC Suryoye – Grol 2 – 1

Wijhe ’92 – Vogido 3 – 0

ATC ’65 – SDC ’12 2 – 2

Barbaros – Schalkhaar 0 – 4

Achilles ’12 – BWO 5 – 2

Bon Boys – Lemelerveld 2 – 0

GVV Eilermark – NEO 1 – 1

Stand 2J

1. Achilles ’12 5 – 13

2. Schalkhaar 5 – 12

3. NEO 5 – 11

4. GVV Eilermark 5 – 10

5. SDC ’12 5 – 10

6. Bon Boys 5 – 9

7. ATC ’65 5 – 7

8. Grol 5 – 6

9. Wijhe ’92 5 – 6

10. BWO 5 – 6

11. Lemelerveld 5 – 4

12. FC Suryoye 5 – 4

13. Barbaros 5 – 1

14. Vogido 5 – 1

