Grolse wanten presenteert film en onthuld bordje

GROENLO – Afgelopen zaterdag 23 oktober ging de Grolse wanten film in première. Deze werd gepresenteerd in de Oude Calixtus.

De Sociëteit Grolse wanten werd in 2005 door negen heren opgericht. Het doel is te zorgen dat de Grolse wanten geen museumstuk zou worden. “Op dit moment kunnen we stellen dat het aardig is gelukt. Nu midden in de Grolse wanten weken leeft dit mooie stukje Grolse cultuur als nooit te voren”, vertelt Erik Mentink van de Sociëteit Grolse Wanten.

In 2014 werd de lat hoog gelegd door de procedure op te starten om het Grolse wanten breien op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed te krijgen. “Een lange procedure volgde en op 23 september 2017 werden in de Raadszaal van het stadhuis in Groenlo de handtekeningen gezet onder het certificaat. Sindsdien staat het Grolse wanten breien op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed”, vervolgt Mentink.

De film die zaterdag werd gepresenteerd leert breisters, die het Grolse wanten breien willen leren, de kneepjes van dit ambacht. “In Januari 2020 vonden de filmopnames plaats en de bekende documentaire maakster Wendy van Wilgenburg heeft gezorgd dat het een prachtige film is geworden”, aldus Mentink.

Ook werd een bordje onthuld dat alles te maken heeft met de historie van de Grolse wanten.

In Juli 2020 kwam Erik Mentink Rob Heimans tegen in de Stadsboerderij in Groenlo. “Ik was toen bezig met het zoeken naar informatie over de Firma Heijmans uit de Kevelderstraat. Deze ontving ik van Rob Heimans. Tevens tipte hij mij om eens contact op te nemen met Hans, Sylvia en Jet Heimans. De kinderen van Albert en Sally Heimans. Albert en Sally waren de laatste werkzame personen van de generatie eigenaren van de Fa. D. Heijmans Izn. NV. Ze gaven tot aan 1970 leiding aan de grossierderij, onder andere in Grolse wanten.

Albert en Sally Heimans hadden de zaak voortgezet van hun vader Henri Heimans en Henri had op zijn beurt het stokje overgenomen van zijn vader David Heijmans. Vermoedelijk als eerbetoon aan David Heijmans is de firma altijd D. Heijmans Izn. NV blijven heten. IZN staat voor Israels zoon. De vader van David heette Israel.

Onthulling bord

Het ongenummerde steegje tussen de panden Kevelderstraat 22 en 24 heet vanaf zaterdag ‘Heijmanssteeg’. “We hebben in goede samenwerking met Hans, Sylvia en Jet Heimans een toeristisch bordje ontworpen. Dit als eerbetoon aan de familie Heijmans die zoveel voor de Grolse wanten heeft betekend”, aldus Mentink.

De Grolse wanten, mutsen, sjaals en het nieuwe patronenboekje zijn vanaf december dit jaar verkrijgbaar in het Openlucht Museum in Arnhem. Al het personeel van de grote ijsbaan gaat Grolse mutsen en wanten dragen.

