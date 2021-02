Feestelijke Carnavalspubquiz geslaagd alternatief

Deel dit bericht

GROENLO – Afgelopen zondag organiseerde Escaperoom Groenlo een extra feestelijke online pubquiz in carnavalssferen. De quiz kwam tot stand in samenwerking met de Knunnekes, die zorgde voor de vele prijzen. Meer dan 100 teams deden mee; voornamelijk uit Groenlo en omgeving, maar ook uit de rest van het land was er animo.

Dit keer ging het om een gezinsquiz, waarbij voor deelnemers die nog op de basisschool zitten er een extra opdracht was om een zo feestelijk en origineel mogelijke foto of filmpje door te sturen. Op deze en alle andere foto’s en filmpjes die ook tijdens de quiz op het scherm getoond werden, was te zien dat nagenoeg alle deelnemers verkleed meededen. De carnavalssfeer zat er goed in.

Tijdens de quiz die was verdeeld in 5 rondes van 11 vragen en 1 ronde van 5 vragen, kwamen regelmatig opvallende of grappige filmpjes voorbij van de Grolse optocht of buutavonden. De Knunnekes stelden een berg bordspellen ter beschikking in samenwerking met Post Warenhuis. En de origineelste foto kon rekenen op 111 raket-ijsjes. Alle foto’s zijn te bekijken via de facebookpagina van Escaperoom Groenlo.

Op zaterdagavond 27 februari is er weer een reguliere quiz, waarvoor nu aangemeld kan worden via https://pubquiz. escaperoomgroenlo.nl

De pubquizzen werden opgezet omdat de Escaperoom door de lockdown ironisch genoeg even wat langer ‘op slot’ zit.