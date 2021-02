Help ons zorgen

Deel dit bericht

ACHTERHOEK/TWENTE – De regionale zorgverleners vragen hulp van Achterhoekers om de druk op de zorg te verminderen. Op dit moment redden de zorgverleners het maar net om goede zorg te geven aan iedereen die het nodig heeft. Maar de huisartsen, thuiszorg, ambulancedienst, ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn bang dat die zorg in de knel komt als er meer corona patiënten komen. Daarom doen ze een dringend verzoek aan iedereen om de zorg te helpen. Op de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk dat mensen zich laten testen bij corona klachten. Maar de inwoners van de Achterhoek kunnen nog meer doen.

Overdag met de eigen huisarts bellen

Als mensen bezorgd zijn over hun gezondheid of hun klachten worden erger, is het verstandig om overdag de eigen huisarts te bellen. Als er gewacht wordt tot de weekend of avonddienst, kost het de zorg meer inspanning om de juiste zorg te organiseren. Bovendien kennen de huisartsen hun eigen patiënten het best, waardoor ze sneller de juiste hulp geven.

Zorg goed voor jezelf

Door een goede weerstand is het lichaam beter in staat om ziekmakende bacteriën en virussen te bestrijden. Gezond te eten, genoeg te slapen en regelmatig te bewegen ondersteunt de weerstand. Het afweersysteem werkt het beste bij een gezonde levensstijl.

Kijk naar elkaar om

In deze corona crisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. Iemand die wat tijd over heeft en fit is, kan misschien mensen uit de omgeving helpen. Om even boodschappen te doen als zij de deur niet uit kunnen vanwege hun gezondheid of een extra maaltijd te koken. En waarom niet in een briefje in de bus doen bij anderen om hulp aan te bieden? Met een kaartje of telefoontje zijn veel mensen ook blij.

Maak een plan

Het is goed om nu al na te denken over wat kan gebeuren bij ziekte. Wie kan er helpen als het nodig is? Wie zijn de contactpersonen? Wie mag er beslissingen nemen? Nu al nadenken en praten met de huisarts en naasten over welke zorg u wilt ontvangen. Over opname in een verpleeghuis of ziekenhuis. Het is verstandig om daar nu al afspraken over te maken.