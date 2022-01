Fietspad verbindt terrein ‘Oldenhuis’ met Halvemaanweg

GROENLO – Op het voormalige terrein waar ooit meubelfabriek ‘Oldenhuis’ was gevestigd zijn inmiddels de eerste huizen gebouwd. Langs het bouwterrein is ook een verlicht fietspad aangelegd. Dit fietspad is vier meter breed, voorzien van verlichting en zal worden aangeplant met een rij laanbomen.

Het fietspad vormt de verbinding tussen het Watermolenpad en de Halvemaanweg en stopt bij de brug over de Slingegoot en gaat dan verder over de Halvemaanweg.



