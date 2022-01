ROVA steekt medewerkers in een nieuw jasje

ROVA presenteert met trots de nieuwe werkkleding voor haar medewerkers. De nieuwe werkkleding is eigentijds en stoer. Dat past goed bij de mensen en het karakter van ROVA. De organisatie van ROVA is door de jaren heen flink gegroeid en de huidige werkkleding sloot niet meer goed aan bij de uit te voeren werkzaamheden.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2022 Streekgids.nl

Streekgids.net

Scherpinbeeld.nl

Ramon van Rossum, manager Uitvoering bij ROVA, is erg tevreden met het resultaat. “Wij zien onszelf als een professionele en moderne publieke dienstverlener. Dat willen we ook uitstralen tijdens ons werk op straat. We denken dat onze nieuwe werkkleding daar goed bij aansluit. De traditionele donkergroene kleur is vervangen voor antraciet. Hierdoor oogt onze nieuwe werkkleding modern zonder dat het ten koste gaat van functionele eisen en de herkenbaarheid.”

Comfortabel en veilig werken

De belangrijkste uitgangspunten voor ROVA in de zoektocht naar nieuwe werkkleding waren veiligheid, draagcomfort en duurzaamheid. Van Rossum: “Collega’s lopen een groot deel van de week in deze kleding, dan is het heel belangrijk dat het lekker zit, zodat je je werk goed kunt doen. En dat moet voor iedereen gelden. Dat was een hele uitdaging omdat de werkzaamheden bij ROVA erg uiteenlopen en we aan diverse veiligheidseisen moeten voldoen.”

De opvallende gele veiligheidskleur en reflectiestriping blijven dan ook behouden in de kleding. Van Rossum: “Een groot deel van onze mensen, werkt in de buitenruimte langs de weg. Hiervoor is het belangrijk dat ze goed zichtbaar zijn.”

Duurzaam

ROVA heeft als missie een bijdrage te leveren aan een mooi en toekomstbestendige leefomgeving. Het kan dan ook niet anders dat ook duurzaamheid een belangrijke rol heeft gespeeld in de zoektocht naar nieuwe werkkleding. “Bij de uitvraag is kritisch gekeken hoe we duurzaamheid goed konden combineren met onze vraag zonder dat het ten koste zou gaan van het draagcomfort en de veiligheid” aldus Van Rossum.

Trots

Daar lijkt ROVA goed in te zijn geslaagd, want zijn collega’s zijn in ieder geval blij met de nieuwe kleding. Van Rossum: “Medewerkers hebben de kleding al even ontvangen, maar met ingang van 2022 gaan al onze collega’s de nieuwe werkkleding daadwerkelijk dragen. Daar kijken we echt naar uit. Collega’s besteden altijd veel tijd en aandacht aan hun voertuigen en materiaal, zodat alles er piekfijn uitziet. De nieuwe kleding maakt het plaatje helemaal af!”

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....