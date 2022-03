Film ‘Nomadland’ in bieb Groenlo

GROENLO – Op donderdagavond 7 april wordt in de Bibliotheek Groenlo de film ‘Nomadland’ vertoond. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Na afloop van de films is er weer de mogelijkheid om onder het genot van een drankje na te praten over de film. Reserveren blijft wel nodig en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb

Nomadland

Poëtisch meesterwerk van de Chinese Zhao over de Amerikaanse Fern, een zestiger die na het overlijden van haar man alles achterlaat en als heuse nomade in een camper van plek naar plek trekt. Op zoek naar tijdelijke klusjes, omdat ze anders financieel niet rond kan komen. En ze is niet de enige, want onderweg komt ze veel zestigplussers tegen die ook – soms noodgedwongen, soms vrijwillig – hebben gekozen voor een bestaan als moderne nomade. Weinig plot, maar veel sfeer, prachtige beelden en een indrukwekkende hoofdrol van McDormand. Winnaar van drie Oscars (beste film, regie en vrouwelijke hoofdrol). De film werd geïnspireerd door het gelijknamig non-fictieboek van schrijfster Jessica Bruder. Regisseur: Chloé Zhao, Hoofdrolspelers: Frances McDormand, David Strathairn

Extra film op komst: The Father

De film ‘Nomadland’ zou de laatste CINEbieb-film van dit voorjaar zijn. Echter… de vrijwilligers van CINEbieb Groenlo hebben besloten om in april een extra film te draaien. Op 21 april kun je komen kijken naar de fantastische film ‘The Father’. Ook hiervoor zijn al kaarten te reserveren.

Kaarten reserveren

Toegangskaarten zijn te reserveren via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. De toegangsprijs is € 6,00, inclusief drankje na afloop van de film. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.

