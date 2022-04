Prestatieafspraken door unieke samenwerking

Op dinsdag 5 april zetten maar liefst 11 partijen hun handtekening onder één raamovereenkomst prestatieafspraken 2022. En dat is uniek.

Alle partijen uit drie gemeenten werken samen

Wooncorporatie ProWonen tekende op 5 april samen met Sité Woondiensten, de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre en maar liefst vijf huurdersverenigingen -De Naobers, Borculo-Ruurlo, HeVo, Lichtenvoorde, Zelhem en bewonersvereniging Siverder – de prestatieafspraken. Waar eerder nog drie verschillende overeenkomsten werden gesloten, is er nu één raamovereenkomst gemaakt. Onderdeel van deze overeenkomst is de lokale uitvoeringsagenda per gemeente, inclusief projectenoverzicht.

Hanke Struik, bestuurder ProWonen: “We zien deze prestatieafspraken als samenwerkingsafspraken die de gezamenlijke ambitie op verschillende thema’s beschrijven en de prestaties die we daarvoor samen willen leveren. Maar we beginnen niet op nul. Veel zaken lopen al geruime tijd of zijn al in gang gezet. Daar bouwen we op voort en benutten wat er al is. Elke partij volgt daarbij zijn eigen tempo en lokale dynamiek.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Met het zetten van de handtekeningen bekrachtigen de partijen dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor prettig wonen in betaalbare en duurzame huurwoningen in de drie gemeenten in de Achterhoek. Hanke Struik sprak haar waardering uit voor de inzet van de bestuursleden van de huurdersverenigingen, die als vrijwilligers betrokken zijn.

Proces in 2021

Corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken jaarlijks prestatieafspraken op basis van de Woningwet. In de lokale driehoeken is gezamenlijk de wens geuit om het proces te vernieuwen, te verbeteren en de samenwerking te zoeken. Begin 2021 zijn we gezamenlijk van start gegaan met een nieuwe manier van werken. In dit proces hebben we nauw samen opgetrokken en een impuls gegeven aan het versterken van de onderlinge verbindingen. Een leuke, maar op een aantal momenten ook pittige uitdaging om dit onder de corona-omstandigheden goed met elkaar vorm te geven. Van alle partijen werd de nodige flexibiliteit gevraagd en gekregen. Vanaf september zijn woningcorporatie Sité en bewonersvereniging Siverder aangehaakt in het proces om ook de prestatieafspraken in de gemeente Bronckhorst goed te borgen. Woningcorporatie De Woonplaats maakt al jaren eigen prestatieafspraken met de gemeente Oost Gelre en is niet aangehaakt.

Uitvoeringsagenda

Er is besloten om deze raamovereenkomst en uitvoeringsagenda vooralsnog te tekenen voor de periode van één jaar (2022) om zo eerst met elkaar ervaring op te doen en op basis hiervan ruimte te creëren om het vertrouwen te kunnen laten groeien. In het najaar 2022 bespreken partijen met elkaar hoe de uitvoeringsagenda is opgepakt. Dan bespreken partijen ook of en op welke wijze de raamovereenkomst bijgesteld kan worden in samenhang met de nieuw op te stellen uitvoeringsagenda 2023-2024.



Samen werken aan de uitvoering

Onze opgave gaat naast beschikbaarheid en betaalbaarheid van het wonen ook over verduurzaming, zorg, welzijn en leefbaarheid. De huurdersorganisaties behartigen de belangen van bewoners en woningzoekenden in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre. Zij leveren een bijdrage aan de thema’s van deze prestatieafspraken die recht doet aan de eigen mogelijkheden. Het gaat hierbij met name om het bieden van informatie, advies en ondersteuning aan huurders.

Formele context

Prestatieafspraken zijn een overeenkomst tussen drie partijen: huurdersorganisatie(s), gemeente en corporatie. Er bestaat een wederzijdse afhankelijkheid en er is een gezamenlijke inspanning nodig om de lokale volkshuisvestingsdoelen te bereiken. De gemeente is vanaf 1 januari 2022 verplicht woonbeleid op te stellen, waarbij ingegaan wordt op hoe lokale vraagstukken lokaal worden opgelost. Dit woonbeleid vormt de basis voor de te maken prestatieafspraken. Woningcorporaties leveren een bijdrage aan dit woonbeleid in de vorm van een bod of activiteitenprogramma. Vervolgens worden er door de drie partijen prestatieafspraken gemaakt.

