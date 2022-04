Met een knallend Startschotgala is het festivalseizoen geopend

LICHTENVOORDE – Het eerste feestje op de heilige festivalweides in Lichtenvoorde zit erop! Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie van onder andere Zwarte Cross en Mañana Mañana, mocht het festivalseizoen aftrappen met Startschotgala en één ding is zeker: men is het feesten nog niet verleerd. Zelfs de snerpende kou kon het festivalgevoel niet verpesten en met zo’n 25.000 bezoekers over het gehele weekend gaat dit feestje de boeken in als een zéér geslaagde aftrap van het festivalseizoen 2022.

De opbouw van Startschotgala verliep voorspoedig. Dankzij het zonnetje en de aangename temperaturen konden alle productionele deadlines ruimschoots gehaald worden. Op vrijdag ontwaakte de Achterhoek in een vleugje sneeuw, waardoor de communicatie richting bezoekers vooral werd ingestoken op het ‘warm aankleden’. Anouk, Kraantje Pappie en FeestDJRuud brachten de Megatent tot in de late uurtjes vakkundig tot een extatisch hoogtepunt. Van popklassiekers via hiphophits naar bitterballen en opblaasbeesten het publiek in; het was één en al euforie.

De zaterdag begon ook met wat kleine sneeuwvlokken maar al snel brak een voorzichtig zonnetje door. Een vol programma hield de bezoekers warm: Rowwen Hèze, The Dirty Daddies, Høken met de Heinoos, BZB, BÖKKERS en Undercoversessies van Metallica, Dire Straits, Pearl Jam en U2. Dankzij de warmte van enkele vuurtonnen en vele bezoekers in dikke Nozem-truien, gierend in zwierende kermisattracties, steeg beetje bij beetje ook de temperatuur.

Zondag had weer een totaal eigen sfeer. Dankzij de blauwe lucht en zon zaten veel mensen overdag aan picknicktafels, waardoor het lente-gevoel de overhand kreeg. Met acts als Heino, Boh Foi Toch en Guus Meeuwis konden de bezoekers, die uiterst ontspannen oogden, hard meezingen en inhaken. De avond eindigde met vuurwerk; het Startschot voor een volle festivalzomer.

In het kader van duurzaamheid is een nieuw initiatief geïnitieerd, namelijk dat de bezoeker 10 bekers kon inleveren bij de bar in ruil voor een drankje ter waarde van een munt. Het was heel tof om al die mensen met bekers te zien lopen. Als er in elke vriendengroep in ieder geval één persoon is die deze taak op zich neemt, kan er zoveel meer gerecycled worden.

“Het waren, mede door het weer en de line-up, drie totaal verschillende dagen en daardoor werd Startschotgala juist een grappig geheel. Op de vrijdag zag je veel jonge mensen euforisch rondlopen en springen bij Kraantje Pappie en FeestDJRuud, op zaterdag stonden er voor het podium van die enorme vriendengroepen bij BÖKKERS en Høken met de Heinoos en op de zondag, bij onder andere Guus Meeuwis en Heino, zag je ook veel stelletjes en families op het terrein. Ondanks de kou hebben we wel echt een ultiem festivalsfeertje kunnen neerzetten. De combinatie van de reusachtige Megatent en de knussere Undercovertent werkte ook als een speer. Voor ons als organisatie was het heel tof om na lange tijd weer met elkaar samen te werken op het veld: het voelde vertrouwd en goed. We gaan in volle vaart door richting Mañana Mañana en Zwarte Cross”, aldus Lotte Post van Feestfabriek AKG.

WWW.STARTSCHOTGALA.NL

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....