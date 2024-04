Film ‘Vertigo’ sluit filmseizoen CINEbieb Groenlo waardig af

GROENLO – Op donderdagavond 11 april vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Groenlo de film ‘Vertigo’ de laatste film van het seizoen 23-24. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Na afloop van de film is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film.

Vertigo

Rechercheur John Ferguson (Stewart) heeft last van hoogtevrees sinds hij zag hoe een collega tijdens een achtervolging van een dak af stortte. Na zijn vervroegd pensioen vraagt een oude vriend hem om een oogje te houden op zijn vrouw Madeleine. Maar Ferguson valt als een blok voor de mooie blondine, dat kan natuurlijk niet goed aflopen. De film kreeg een lauwe ontvangst, pas na verloop van tijd werd duidelijk dat Hitchcock hiermee een van zijn beste films had gemaakt. Een beroemde camerabeweging werd later bekend als een ‘Vertigo-shot’.

Regisseur: Alfred Hitchcock

Cast: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Henry Jones, Raymond Bailey, Ellen Corby, Konstantin Shayne

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers van CINEbieb met het complete programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting. De toegangsprijs is inclusief een drankje na afloop van de film.