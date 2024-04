Schik met plat praoten: lezing en pubquiz door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

NEEDE – Op donderdag 11 april om 19.30 geeft het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) een lezing over onze streektaal, -cultuur en -historie en wordt de pubquiz ‘Wat wet i-j aover ‘n Achterhook?’ gehouden in Het Filter op Natuurpark Kronenkamp.

Het erfgoedcentrum is een rijke bron van informatie over de streektaal, -cultuur en -historie in vorm van archieven, beeldcollecties, boeken en documentatie. Zo kan iedereen er terecht voor het uitzoeken van de stamboom, het inwinnen van informatie over gebouwen, dorpen, steden, wijken, boerderij- en veldnamen, geschiedenis van kerken, verenigingen en het nalezen van oude kranten. Het kan zowel boeiend als verhelderend, en vooral ook gewoon leuk, zijn om meer te weten over de geschiedenis van je familie, je huis, je vereniging, je dorp/stad of je streek.

Al deze aspecten zal de streektaalfunctionaris Diana Abbink behandelen in de lezing.

In de pubquiz zal de kennis over de Achterhoek worden getest. De avond wordt afgesloten met mooie verhalen en gedichten in het dialect. De toegang is gratis.

Voor nadere informatie kunt u mailen met info@natuurparkkronenkamp.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)