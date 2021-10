Gebouw Wilgenpark wordt testlocatie

Deel dit bericht













GROENLO – In week 42 wordt de GGD Noord- en Oost-Gelderland testlocatie aan de Tinbergenstraat in Winterswijk gesloten. De testcapaciteit gaat vervolgens 1-op-1 over naar het gebouw van de voormalige voetbalclub ‘Grolse Boys’, Beltrumseweg 3B.

De nieuwe locatie in Groenlo is een walk-in testlocatie met parkeergelegenheid bij het gebouw. De GGD test hier dagelijks van 8.30 tot 21.30, net als op de andere locaties. Er worden 3 testlijnen ingericht waar iedereen met corona-gerelateerde klachten zich kan laten testen.

Gevaccineerd? Blijf testen! Maak hier een afspraak voor een test bij een GGD testplaats in de buurt of 0800 – 1202.. De test is gratis. Read More coronatest.nl

