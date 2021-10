Op weg naar een volledig hernieuwbare energievoorziening

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Het klimaat en de toekomstige energievoorziening zijn twee belangrijke uitdagingen voor de 21e eeuw. Hoe zorgen we ervoor dat de klimaatverandering zo beperkt mogelijk blijft? Hoe houden we de aarde bewoonbaar voor onze kleinkinderen? Hoe organiseren we de energievoorziening die daarbij past? Gerard van Bussel, Hoogleraar Windenergie aan de TU Delft, geeft vrijdagavond 15 oktober een lezing in het Kenniscafé van de Koppelkerk.

Hernieuwbare energie

De centrale vraag van deze avond luidt “Is het mogelijk om in 2050 een volledig hernieuwbare energievoorziening te hebben?”. Diverse onderwerpen komen daarbij aan de orde. Wat verstaan we onder hernieuwbare energie, en hoeveel is er eigenlijk beschikbaar? Is dat voldoende voor de huidige en de toekomstige energiebehoefte?

Afscheid nemen van kolen en gas is het plan van velen, maar kunnen we wel zonder deze fossiele energiebronnen? Wat zijn de grootste uitdagingen voor een volledig duurzame energievoorziening? Kunnen we in Nederland volledig vertrouwen op eigen duurzame bronnen of blijven we afhankelijk van (fossiele) energie uit het buitenland? Is er in Nederland een toekomst voor biomassa? Wat willen we met kernenergie en is de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening wel betaalbaar?

Een zaak van iedereen

Onze toekomstige energievoorziening is een zaak een die iedereen aangaat. Het is dus belangrijk dit onderwerp voor iedereen inzichtelijk te maken. De avond richt zich daarom op een breed publiek en is niet (alleen) bedoeld voor energiespecialisten, hoewel die uiteraard ook van harte welkom zijn. De lezing is zowel fysiek in de Koppelkerk bij te wonen als online via livestream.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 15 oktober

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 12,50 zaalticket / € 10,- livestreamticket (excl. ticketkosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

