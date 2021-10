Grol 3 boekt in een sensationele wedstrijd een goede overwinning op TVO 2 uit Beckum.

Deel dit bericht













GROENLO – Onder prachtige weersomstandigheden neemt Grol 3 het vandaag op tegen de gasten uit Beckum, TVO 2. Beide staan aan het begin van deze wedstrijd op een gedeelde 2de plaats, je kunt dus gerust stellen dat het een belangrijke wedstrijd is om de strijd in de kop van de ranglijst. Clemens Leemreize uit Lievelde is vandaag de scheidsrechter. Na de kantwissel wordt er om half 12 onder een strak blauwe hemel afgetrapt. De beginfase van de wedstrijd verloopt rustig waarbij beide teams wat afwachtend zijn. Het is de 12de minuut dat Mika namens de Grol na een goede aanval het eerste schot weet te lossen op het doel van TVO. Hij ziet zijn inzet vrij gemakkelijk gekeerd worden door de doelman.

De daarop volgende aanval van TVO lijkt een goede mogelijkheid op te leveren. De sterk spelende links buiten wordt weg gestuurd en weet met zijn snelheid zichzelf een vrije weg te verschaffen naar het doel van Grol. Het is uiteindelijk Sven die met een uiterste krachtinspanning de inzet weet te onderscheppen. Een belangrijke ingreep, want hierna neemt Grol langzaamaan meer initiatief in de wedstrijd en weet de druk op te voeren op de verdediging van TVO. Het is dan ook Sven die in de 16de minuut via een verdediger van TVO een corner van Mika weet binnen te schieten, 1-0. De organisatie is na dit doelpunt bij TVO even weg en Grol weet maximaal te profiteren. Het is in de 19de minuut dat Jim na goed aangeven van Pepijn de 2-0 binnen weet te schieten. In de 22ste minuut wordt er terecht een doelpunt van Grol afgekeurd wegens buitenspel. Grol is bezig aan een zeer sterke fase van de wedstrijd en weet regelmatig gevaarlijk voor het doel van TVO te komen. Mede door het goed opkomen van Martiz weet Grol menig goede aanval op te zetten.

TVO heeft het moeilijk maar weet er uit te komen via een counter maar zien hun inzet gekeerd worden door Jan. Grol blijft sterk en weet de 3-0 te maken, een aanval uit het boekje! Een goed opgezette rush van Martiz langs de zijlijn die de bal naar Jim speelt. Jim dribbelt naar binnen om op de as Mika aan te spelen, Mika speelt de bal direct door naar Giel. Ook Giel speelt de bal direct breed op de doorlopende Jim en staat vrij voor het doel van TVO. Jim is niet zelfzuchtig en houd het overzicht en weet met een vlijmscherpe breedte pass Pepijn te bereiken die de 2de van deze ochtend kan aantekenen. Zie de video van deze prachtige aanval. In de 40ste minuut wordt het zelfs 4-0 uit wederom een corner. Het is Wouter die de corner strak voor het doel weet te brengen en het is Jan die al inlopend de bal op zijn borst krijgt en zo weet te scoren.

Op slag van rust weet Jan met een katachtige redding een eigen doelpunt van Mika te voorkomen die de bal ongelukkig op zijn hoofd krijgt. Met deze prachtige 4-0 wordt er gerust. Trainer Patrick is duidelijk en attendeert erop om vooral scherp te blijven en niet te verwachten dat wij er al zijn. TVO heeft de gehele eerste helft ondanks de achterstand nog geen minuut opgegeven en we kunnen verwachten dat ze dat ook de 2de helft niet zullen doen.

Grol start de 2de helft goed. TVO wordt goed vast gezet wat resulteert in een verkeerde terug speelbal op de keeper die door Pepijn wordt onderschept. Pepijn blijft koelbloedig oog in oog met de keeper en scoort zijn derde van de middag, 5-0 in de 52ste minuut.

Hiermee lijkt de wedstrijd gespeeld maar niks is minder waar. TVO recht zijn rug en beginnen opportunistischer te spelen daar waar Grol wat lijkt te verzwakken. Van uit een verdedigende fout aan de Grol zijde weet TVO in de 54ste minuut te scoren, 5-1. Grol lijkt verrast door deze tegentreffer, vanaf de aftrap van deze treffer wordt er eenvoudig balverlies geleden. De rechtsback van TVO krijgt teveel ruimte en weet vanaf de middenlijn een crosspass op maat af te leveren. Deze bal wordt voortreffelijk binnen gekopt door de linksbuiten, 5-2. Grol lijkt van slag te zijn en is er slordig in deze fase, veel onnodig balverlies waardoor ze onder druk kunnen worden gezet door TVO. Desondanks krijgt Grol mogelijkheden om uit te lopen, een voorzet alias schot van Jan beland op de lat en na een goede steekpass heeft Giel een vrije doortocht alleen op de keeper. Zijn lob lukt niet en is dus een eenvoudige prooi voor de doelman van TVO. Patrick heeft een aantal tactische wijzigingen doorgevoerd om deze spiraal te doorbreken, toch is het TVO wie wederom weet te scoren na te licht ingrijpen van Jim, 5-3 in de 75ste minuut. Echter na dit doelpunt lijken de tactische ingrepen als ook het inbrengen van Daan en Mees te zorgen voor nieuwe energie. Grol weet TVO weer beter vast te zetten en komen hierdoor weer beter in het spel. In de 80ste minuut krijgt Grol een vrije trap toegewezen op een kleine 20 meter van het doel. Het is de in goede vorm spelende Pepijn die de vrije trap op eist en deze via de vingers van de doelman weet binnen te schieten, 6-3. Hiermee is de wedstrijd gespeeld en vloeit de energie bij TVO weg voor nog een mogelijk resultaat. Grol krijgt meer ruimte en kan de bal makkelijker rond laten gaan. Na goed verdedigend werk wordt de bal de diepte ingespeeld en is het Pepijn die 2 verdedigers weet te omspelen als ook de doelman en de bal voor zijn 4de deze ochtend tegen het net schiet in de 86ste minuut, 7-3. In de 88ste minuut lijkt het erop dat Martiz zijn sterke wedstrijd met een doelpunt kan bekronen is het niet dat hij net van uit randje buitenspel is gestart en deze treffer dus wordt geannuleerd.

Grol 3 pakt in een, zeker voor de neutrale toeschouwer, toch wel sensationele en doelpuntrijke wedstrijd 3 belangrijke punten. Met de winst van vandaag pakt Grol op basis van het doelsaldo de koppositie van de ranglijst.

