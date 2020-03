Geen avond-drie-daagse dit jaar

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

Bericht is aangepast 25 maart 2020 om 13:29

GROENLO – Naar aanleiding van de strengere maatregels tegen het Corona virus heeft de organisatie van Wandel en beleef Groenlo met een gezond verstand besloten om de wandel-3-daagse dit jaar niet door te late gaan. “Ondanks dat we al met de voorbereidingen bezig waren. En wetende dat er velen naar de wandel-3-daagse uitkijken, moeten ook wij reëel zijn. We hopen meer dan ooit dat we jullie: de basisschoolkinderen, de individuele wandelaars en iedereen die zijn steentje bij draagt in 2021 weer mogen verwelkomen bij dit mooie evenement”, laat de organisatie weten.

