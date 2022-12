Gehavend Grol pakt punt bij Theole

GROENLO – Grol begon zondag 4 december als koploper tegen de nummer vijf van de ranglijst Theole in Tiel, dat vier punten minder had dan Grol. Grol was behoorlijk gehavend door het missen van Rico Lammerdink, Thiemo Wessels en Tycho Riteco. Daar kwamen in de wedstrijd Jordy Schutten en Tiem Rots, die geblesseerd uitvielen, nog eens bij. Met twee doelpunten van Mick Wissink, die samen met Wessel Baarslag, aan Grolzijde de man van de wedstrijd was, stond Grol tot kort voor tijd op een 1 – 2 voorsprong. Maar moest uiteindelijk toch nog twee punten inleveren aan een beter voetballend Theole: 2 – 2. Trainer William Krabbenborg was echter tevreden met het punt en de geleverde strijd. Grol blijft daarmee koploper in de 2e Klasse H.

Theole was gedurende de gehele wedstrijd de beter voetballende ploeg met snelle behendige spelers, en mede door het hobbelige natuurgrasveld en het ontbreken van enkele basisspelers aan Grolkant, had Grol moeite om een goede wedstrijd neer te zetten. Naarmate de wedstrijd vorderde werd er meer en meer de lange bal gehanteerd. De eerste kans was al na twee minuten voor Tiem Rots die alleen voor de keeper kwam, maar de bal belandde op de keeper. Maar al snel kreeg Grol een penalty tegen toen een speler van Theole werd gehaakt in de 16-meter van Grol. Deze werd goed binnen geschoten: 1 – 0.

Grol reageerde echter goed en ging gelijk in de tegenaanval. Men dacht aan de andere kant ook een penalty te verdienen toen Tiem naar de grond ging, maar arbiter Zuuk vond het niets en liet doorspelen. De bal kwam uiteindelijk bij Mick Wissink terecht, die diagonaal de gelijkmaker binnenschoot: 1 – 1. Mick, die in deze fase zeer goed speelde, kreeg daarna nog drie mooie kansen. De eerste twee gingen mis, maar de derde werd fraai binnengekopt uit een hoekschop: 1 – 2.

Daarna brak een rommelige fase aan, waarbij het spel zich met name op het middenveld afspeelde, en waarbij Theole beetje bij beetje sterker werd en liet zien beter te kunnen voetballen op het natuurgrasveld.

Was de eerste helft, ondanks de kou, mooi om te kijken, dit was de tweede helft niet meer het geval. Het spel lag vaak stil en Grol hanteerde meer en meer de lange bal. Theole werd sterker en sterker. Keeper Wessel Baarslag redde meerdere malen en voorkwam daarmee de gelijkmaker. Mark Hietland had nog een mooi schot die via een Theole been en via de lat overging. Grol werkte hard om de drie punten over de streep te trekken.

Jordi Geelink mocht met nog een kwartier te spelen invallen voor de geblesseerde Jordy Schutten. Hij maakte een goed debuut, met onder andere een mooie en gevaarlijke voorzet, die echter niet in een kopbal op doel resulteerde. Wessel Baarslag had nog een mooie redding en Grol leek de 90 minuten vol te maken zonder een extra tegendoelpunt. Maar vijf minuten voor tijd sneed de bal toch door de Grol verdediging heen en werd eenvoudig binnen geschoten: 2 – 2. Een fikse tegenvaller, maar zeker niet onverdiend voor Theole.

Programma

Komende zondag 11 december speelt Grol de laatste competitie wedstrijd van dit kalenderjaar thuis tegen VVG ’25 uit Gaanderen. Aanvang 14.30 uur.

Op donderdag 15 december speelt Grol voor de Achterhoekcup tegen FC Winterswijk. Aanvang 19.30 uur.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

7. 1 – 0 Seref Kaya (penalty)

9. 1 – 1 Mick Wissink

18. 1 – 2 Mick Wissink

85. 2 – 2 Haitem Chibane

Scheidsrechter: Rob Zuuk uit Wijchen

Geel:

Theole: 1x

Grol: Siebe Lantink

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Kjell Riteco, Mart Willemsen, Max de Vries, Mike Kempers, Siebe Lantink (71. Roel Bruins), Mark Hietland, Ramon Landewers, Mick Wissink, Luc Berentsen en Tiem Rots (38. Jordy Schutten, 75. Jordi Geelink).

Uitslagen 2H

Theole – Grol 2 – 2

VVG ’25 – Spero 3 – 1

Union – Varsseveld 1 – 3

DIO ’30 – Beuningse Boys 0 – 3

NEC – OBW 0 – 3

SDOUC – DCS 3 – 0

DVC ’26 vrij

Stand 2H

1. Grol 9 – 19

2. DVC ’26 9 – 18

3. DCS 10 – 18

4. SDOUC 9 – 17

5. Theole 9 – 15

6. OBW 9 – 15

7. VVG ’25 9 – 14

8. Union 10 – 13

9. Varsseveld 9 – 11

10. Beuningse Boys 9 – 9

11. DIO ’30 10 – 9

12. Spero 9 – 6

13. NEC 9 – 4

