Grote Prijs Jumping de Achterhoek voor 22-jarige Tom Schellekens

VRAGENDER – Hij is nog maar 22 jaar jong, maar in de barrage van de Rabobank Grote Prijs van de Provincie Gelderland op Jumping de Achterhoek reed Tom Schellekens toch maar even één van de beste ruiters ter wereld eraf. Bertram Allen ging stevig aan de leiding totdat de Nederlander alles op alles zette en met zijn razendsnelle Fiarabo (Diarad) iets meer dan drietiende van de tijd van de Ierse topruiter en zijn achtjarige power house Caprisco (Cole Porter) afsnoepte.

“Dat was wel lekker, ja. Toch altijd leuk als zoiets lukt,” reageerde Schellekens blij. Het leverde de springruiter uit Esbeek 7.500 euro op. Eric ten Cate, een andere razendsnelle Nederlander, werd derde met Icredible (Clinton). Het was een waanzinnig ontknoping van twee weken Jumping de Achterhoek, die na twee jaar afwezigheid vanwege Covid-19 op alle fronten succesvol was. Parcoursbouwer Louis Konickx en zijn assistenten Martin Jansman en Caroline Verhoeven stippelden voor de ruiters een uitdagend parcours uit en hield het publiek tot op het laatst inspanning.

Niet te dol doen

Het was vandaag de tweede internationale Grote Prijs-overwinning in de carrière van Tom Schellekens. Begin vorig jaar was hij met Fiarabo de beste in de Grote Prijs van Salzburg. “Ik weet dat ik een heel snel en goed paard onder m’n kont heb. Dat was vandaag ook m’n geluk. Fiarabo verliest over het algemeen weinig tijd. Dus daar hoopte ik op en ook dat ik m’n hoofd koel zou houden en niet te dol zou gaan doen. Ik ben namelijk wel eens iets te gretig,” lacht Schellekens. “Maar het lukte vandaag.”

Voetbal

Schellekens runt samen met zijn vader, internationaal springruiter Wil Schellekens, Stal Schellekens. Toch werd junior niet direct door het paardenvirus gegrepen. “Ik had er geen hekel aan, maar in het begin trok het me niet echt,” vertelt hij. “Ik voetbalde totdat ik een keer een paar weken met m’n vader mee op concours ging. Dat was heel gemoedelijk zo onder elkaar. Ik zag ze bij de pony’s tegen elkaar rijden en daarna met elkaar voetballen. Dat vond ik ook wel leuk. Dus toen ik tegen m’n vader zei dat ik misschien ook wel een pony wilde, duurde het niet lang voordat er eentje op stal stond.” Sindsdien heeft Tom Schellekens drie EK’s gereden waarbij hij in 2019 teamgoud won met het Nederlands Young Riders team.

Fiarabo

De eerder door Aniek Diks gereden Fiarabo is momenteel Schellekens’ meest ervaren paard. “Ik rijd haar nu ongeveer twee jaar. Daarvoor had ze al 1.45m en 1.50m gelopen, dus ze had al wat kilometers op de teller. Het is een heel goed paard. Ze heeft heel veel kwaliteit op de sprong, is snel en werkt vooral heel goed mee in de ring. Ze is brutaal en valt altijd aan. In zulke proeven heb je dat nodig om te winnen,” weet Schellekens. Of hij haar nog lang kan blijven rijden, is de vraag. “Ze valt al wel op bij meer mensen. Het is net een machine.”

Breed georiënteerd

Wat de sportieve toekomst gaat brengen, blijft een beetje koffiedik kijken. “We runnen een sportstal en doen de handel en fokkerij erbij. Uiteindelijk zal ik het stokje op stal overnemen, maar eerst doen we dit nog wel heel lang samen denk ik. Ik hoop met de paarden te kunnen blijven sporten op twee- en driesterrenniveau en als er meer in zit misschien wel iets hoger.”

Al dat publiek

Jumping de Achterhoek legde de Brabander in elk geval geen windeieren. “Ik vind dit een geweldig concours en een plezier om aan mee te doen. Ik kom hier al heel wat jaren. Dat begon al met de pony’s en ook van’ t zomer buiten. Het is mooi aangekleed, heel goed georganiseerd en het ziet er allemaal prachtig uit. Dat maakt het voor de ruiters en de paarden ook mooi om hieraan mee te doen. En al dat publiek aan de kant motiveert toch om extra je best te doen.”

Dikke complimenten dus voor de organisatie en de familie Morssinkhof, eigenaar van Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Ruiters, sponsoren, medewerkers en vrijwilligers hebben zich alweer aangemeld voor de volgende editie!

