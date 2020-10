Gemeente wil vestingwerken terug

GROENLO – Marga Klompé wil het zorgcomplex aan de Ziekenhuisstraat in Groenlo opnieuw inrichten. Het complex is gebouwd op de vestingwerken aan de rand van de Grolse gracht. Paul Wallerbos van OLW (Onafhankelijke Lijst Wallerbos) hoopt dat bij het opnieuw inrichten van het complex de “zustersflat De Rank” wordt gesloopt. Ook ziet hij graag dat de herbouw van de korenmolen in het plan wordt ingepast. “De herbouw van de molen zal leiden tot een toeristisch impuls”, aldus Wallerbos.

“De gemeente is zeer betrokken bij de plannen van Marga Klompé”, vertelt wethouder Marieke Frank. “Wij hebben input geleverd bij het programma van eisen voor de nieuwbouw”, vervolgt zij. De gemeente wil ook dat de vestingwerken bij de nieuwbouw opnieuw worden teruggebracht. Wel is het zo dat de vestingwerken worden meegenomen in de plannen er geen ruimte meer is voor de korenmolen. Ook laat wethouder Frank weten dat ze positief staan tegenover de sloop van De Rank. De plannen staan volgens Frank nog in de ‘kinderschoenen’. Over het tijdspad sloop en bouw kon ze ook nog niets zeggen.

