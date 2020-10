Groenlose Hengelsport Vereniging brengt Duitse flyer uit

GROENLO – De Groenlose stadsgracht wordt steeds populairder bij de Duitse vissers. Dit is een trend die zich de laatste jaren steeds meer doorzet. Duitsers vissen graag in Nederland zo ook in Groenlo. Ze vissen vaak op snoek. Algemeen is bekend bij de Duitse roofvissers dat de Groenlose stadsgracht een uitmuntend snoekbestand herbergt. De Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) heeft nu een Duitse flyer uitgebracht over het “Angelen in Groenlo”. Dit als mooie service naar al die Duitse vissers die hier zo graag vissen. Deze mooie dubbelzijdige flyer vermeld alle wetenswaardigheden over het vissen in Groenlo. Hoe men lid kan worden, de regels en bepalingen, de voorzieningen, de wedstrijden en vismogelijkheden. Met natuurlijk mooie foto’s van o.a. de mindervalide visplekken in de Kloostertuin.

Website ook in het Duits

De website van de GHV www.visseningroenlo.nl heeft nu ook een Duitse pagina en die wordt nu al veel en voorziet al in de behoefte. Voor het vertaalwerk hebben we veel hulp gehad van een van onze Duitse leden. Geweldig dat dit kan. Alle Duitse leden die over enige tijd de nieuwe Vispas voor 2021 ontvangen krijgen daar een brief bij met daarin drie Duitse flyers die ze weer aan hun visvrienden in Duitsland kunnen geven. Ook de nieuwe lidmaatschapskaarten en de nachtvispas zijn nu in het Duits. Een lang gekoesterde wens van de GHV is nu gerealiseerd en een mooie service richting onze Duitse visvrienden.

