Gratis vissen voor de jeugd

GROENLO – Ook dit jaar is het weer mogelijk voor de jeugd tot en met 13 jaar om de jeugdvisacte GRATIS te downloaden op de website van de Groenlose Hengelsport Vereniging.

Op de vernieuwde website van de GHV www.visseningroenlo.nl kun je dat doen. De knop met ‘Gratis jeugdvergunning’ staat onderaan het hoofdmenu. Even de gegevens invullen en dan kun je de jeugdvisacte downloaden. Dit kan ook voor de jeugd uit andere plaatsen en voor kinderen die in en rondom Groenlo op vakantie zijn.

Waar vissen?

Met deze vergunning kunnen de kinderen vissen in onderstaande wateren:

– De vijver bij boer Meijer(Bevrijdingslaan)

– De vijver bij de Wagenmaker

– De vijver op de Hartreize

– De Groenlose stadsgracht.

Afgelopen jaar werd deze mooie actie voor de jeugd ingevoerd en dit was meteen een daverend succes. Meer dan 150 jeugdvergunningen werden via www.visseningroenlo.nl gedownload. Een prachtig resultaat.

Welkomstpakketje

Alle kinderen tot en met 13 jaar die de jeugdvisacte downloaden ontvangen dit jaar een welkomstpakketje Hierin zit een keykoord met hakensteker, boekje ‘vissen met de vaste hengel’, info over jeugdactiviteiten bij de Groenlose Hengelsport Vereniging en als klap op de vuurpijl nog twee gratis vistuigjes. De welkomstpakketjes worden iedere maand aan het eind van de maand thuisbezorgd binnen een straat van 15 km. Dus download snel de jeugdvisacte en ontvang het gratis welkomstpakketje.

Jeugd 14 t/m 17 jaar

De jeugd van 14 t/m 17 jaar komen we ook tegemoet. Voor hen is de overgang van GRATIS naar Senioren financieel een behoorlijke stap. Daarom rekenen wij voor de jeugd t/m 17 jaar alleen de kosten voor afdracht Sportvisserij Nederland en Federatie Midden Nederland. Voorwaarde is wel dat ze deze Vispas kopen bij Hengelsportzaak Rene Bomers op vertoon van hun ID.

Afstand bewaren

Belangrijk is dat als de jeugd gaat vissen ze voldoende afstand bewaren en de regels van het RVIM in acht houden. Dus minimaal 1 ½ meter afstand bewaren van de andere vissers.

Jeugdactiviteiten

We hebben voor de jeugd nog meer jeugdactiviteiten in petto dit seizoen. Zo zal de jeugdcompetitie weer gehouden worden. De Vis Challenge gaat er ook weer komen en we willen proberen om de Zomer viskaravaan weer naar Groenlo te halen. Ook zijn we aan het kijken of we een workshop karpervissen en roofvissen kunnen opzetten. Veel zal afhankelijk zijn van de coronamaatregelen. Ook komen er vanaf de maand mei in de Groenlose Gids vijf advertorials waar we de jeugd kennis laten maken met de hengelsport.