‘t Noorden opent hotel

AALTEN – Vol goede moed gaan de ondernemers van ’t Noorden met het hele team het jaar tegemoet. Op de eerste donderdag van april opent familie Hüning een hotel bij ’t Noorden. Het hotel heeft 18 kamers verdeeld over 5 verdiepingen. Het is gemaakt van diverse materialen zoals gestapelde stenen met gaatjes, oude dakpannen en hout. Het is ecologisch verantwoord gebouwd en past helemaal in de stijl van nu.

Samen

“Een jaar waar kansen worden gezien en benut, een jaar van creativiteit en het bouwen aan de toekomst.” zegt Wesley Hüning namens zijn vrouw Nita en ouders Martin en Monique. “Afgelopen jaar heeft veel geld, tijd en energie gekost, maar we zijn gelukkig gezond en zien de toekomst, zoals altijd, vol kansen. Door de steun van onze buren, gasten, vrienden en familie word je extra sterk, we komen er samen!” Wesley vertelt enthousiast verder: “Onze creativiteit is geprikkeld om het mooiste ervan te maken, dus op elk moment proberen we het leven te vieren. Dat is ook de slogan van ’t Noorden: Vier ’t leven!” Nita vult aan: “We houden jullie graag op de hoogte de komende weken!”