De nieuwe dood van Corine Hartman

LICHTENVOORDE – Van schrijfster Corine Hartman, woonachtig in Lichtenvoorde, verschijnt op 18 maart een nieuw boek met de titel: ‘De nieuwe dood’. De nieuwe dood is een actuele thriller over leven en gezondheid, en de toekomst van de mens.

Volgens borderliner Faye van Laar heeft professor Max Harris een geniaal plan bedacht om de toekomst van de mensheid te redden, met grensverleggende inzichten over gezondheid, leven en dood. Psychiatrische inrichting Groot Loenen op de Veluwe, haar thuis, is een proeftuin voor Harris’ ideeën en dat zij en haar ‘familie’ nu gelukkiger zijn dan ooit, vormt voor Faye het overtuigende bewijs.

Samen met medepatiënte Lisa helpt ze Harris om een tegenstander van zijn plan op een zijspoor te zetten. Maar is Harris wel helemaal te vertrouwen? Faye en Lisa worden meegezogen in een gevaarlijke, geheime missie die verhoudingen op scherp zet en slachtoffers eist. En die leidt tot een gruwelijke ontknoping.

Al meer dan tien jaar geldt Corine Hartman (1964) als een van de meest gelauwerde en gewaardeerde thrillerschrijvers van ons land. Haar nieuwe boek Een nieuwe dood verschijnt op 18 maart en is het derde, los te lezen, deel in haar nieuwe thrillerserie, met borderliner Faye van Laar in de hoofdrol. In deze serie verschenen eerder de thrillers Een duister pad en In vrije val.

Corine Hartman schreef ruim vijftien thrillers, werd diverse malen genomineerd voor De Gouden Strop en won meerdere malen de Crimezone Award.

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Cargo.