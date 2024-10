Grol herstelt zich gedeeltelijk na nederlaag tegen RKZVC

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Na de pijnlijke nederlaag tegen RKZVC in Zieuwent (Grol stond bij rust met 0-2 voor, maar verloor uiteindelijk met 3-2), heeft het eerste elftal van Grol zich afgelopen zondag enigszins weten te herstellen in de thuiswedstrijd tegen Jonge Kracht uit Huissen. Toch bleef een overwinning uit, en gezien het spel in de tweede helft mag Grol uiteindelijk tevreden zijn met het 1-1 gelijkspel. In de slotfase kreeg Grol zelfs nog een aantal grote kansen op de overwinning. Het beste voorbeeld hiervan was in de 88e minuut, toen Tycho Riteco een perfecte voorzet gaf die Luc Berentsen helaas naast het doel kopte. Normaal gesproken maakt de topscorer van Grol dit soort kansen feilloos af, maar deze keer ging de bal net naast.

Kansen op voorsprong voor Grol voor rust gemist

De wedstrijd kende twee totaal verschillende helften. In de eerste helft had Grol het overwicht en speelde het veel beter. Al in de 10e minuut kreeg Luc Berentsen een goede schietkans, gevolgd door een kopbaldoelpunt een minuut later uit een hoekschop van Tiem Rots: 1-0. Toch gaf Grol Jonge Kracht de ruimte om terug te komen in de wedstrijd, wat leidde tot kansen voor beide teams. In de 37e minuut werd Grol daarvoor gestraft toen Dries Grotenberg de gelijkmaker voor Jonge Kracht maakte. Grol had de eerste helft alsnog met een voorsprong kunnen afsluiten, maar Tiem Rots miste een grote kans om vlak voor rust de 2-1 te maken.

Tweede helft: beide teams dicht bij de winst

In de tweede helft moest Grol Tiem Rots al snel wisselen vanwege een hamstringblessure, en vanaf dat moment nam Jonge Kracht het initiatief over. Grol moest diep gaan om een achterstand te voorkomen en ontsnapte meerdere keren aan een tegendoelpunt. In de 55e minuut belandde een schot van Jonge Kracht op de paal, en in de 61e minuut herhaalde dit zich nog eens met een hard schot dat via de paal terug het veld in stuiterde. Ondanks deze gelukkige momenten lukte het Grol niet om aan de andere kant van het veld te scoren. De grote kans voor Luc Berentsen in de slotfase werd niet benut, waardoor deze spannende wedstrijd eindigde in een gelijkspel.

Opstelling Grol tegen Jonge Kracht:

Doel: Nick Oude Luttikhuis

Verdediging: Kaj Riteco, Max de Vries, Jose Carlos Gonzalez Castellanos, Yaluca Meusert

Middenveld: Siebe Lantink, Tiem Rots (55e min. Jordi Geelink), Mick Wissink (46e min. Tyn Brockötter)

Aanval: Mark Hietland (68e min. Teun Hagens), Luc Berentsen, Tycho Riteco

Arbitraal trio:

Scheidsrechter: Patrick Smeenge uit Goor

Assistent-scheidsrechters: Mario Niels (Jonge Kracht) en Barend Soer (Grol)

Scoreverloop:

11e min. 1-0 Luc Berentsen

37e min. 1-1 Dries Grotenberg

Uitslagen Tweede Klasse F:

Grol – Jonge Kracht 1-1

WSV – Trekvogels 1-0

Quick 1888 – SDOUC 0-1

Varsseveld – Voorwaarts Twello 1-1

VVG ’25 – Union 2-1

SC Westervoort – AZC 3-0

VIOD – RKZVC 3-0

Stand Tweede Klasse F:

VIOD Doetinchem 3-7 Jonge Kracht 3-7 Union 3-7 SC Westervoort 3-6 WSV 3-5 SDOUC 3-4 Grol 3-4 RKZVC 3-4 Quick 1888 3-2 SC Varsseveld 3-2 AZC 3-2 Trekvogels 3-2 VVG ’25 3-1 Voorwaarts Twello 3-1

Vervolgprogramma Grol 1:

Zondag 13 oktober: Voorwaarts Twello – Grol

Dinsdag 15 oktober: HSC ’21 Haaksbergen – Grol (Achterhoek Cup)

Zondag 20 oktober: Grol – SC Varsseveld

Zondag 27 oktober: Vrij

Bronnen: Door: Theo Huijskes, Foto’s: Marcel Houwer

