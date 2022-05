Grol 1 blijft in de race voor een plaats in de nacompetitie

GROENLO – Dankzij een doelpunt, in de 60ste minuut van de wedstrijd gescoord door spits en topscorer Luc Berentsen, heeft de hoofdmacht van Grol op eigen terrein een 1-0 overwinning behaald op de in 1979 opgerichte vv Barbaros uit Hengelo Ov. Een en ander gebeurde in een wedstrijd -en dat bij zomerse weersomstandigheden op een gezellig bezet sportpark Den Elshof in Groenlo-, die niet in aanmerking komt voor het gemiddelde, beter gezegd te verwachten niveau van een tweetal in de tweede klasse van de KNVB-amateurvoetbal opererende ploegen. Of zoals trainer/coach William Krabbenborg het na afloop verwoordde: “Het was, ondanks de behaalde overwinning, van onze kant niet groots, want wij hadden vanmiddag gewoon moeten zorgen voor een overwinning met vier of vijf doelpunten verschil. Maar daar moet ik tegelijkertijd bij aantekenen dat wij de overwinning van vandaag hebben bewerkstelligd met een niet te onderschatten jonge ploeg, waarin nog onvoorstelbaar veel potentie en tegelijkertijd rek schuilt. En wat belangrijker is, ondanks de magere zege doen wij nog steeds mee voor een plaats in de nacompetitie 2021-2022!”



Gedurende zowel de eerste als de tweede helft van de wedstrijd had Grol de regie in handen, maar wist dat niet in daadwerkelijke, beter gezegd beslissende acties met doelrijpe kansen om te zetten. Daarbij valt het op dat het merendeel van de beslissende acties van de linkervleugel, in dit geval van de onvoorstelbaar wilskrachtige en in snelheid niet bij te houden Tycho Riteco moeten komen. Hij was het ook, die in de 70ste minuut van de wedstrijd een afgemeten voorzet lanceerde, die door spits Luc Berentsen alleen maar binnen te hoeven worden gekopt. Hierbij mag niet onvermeld blijven dat in het eerste bedrijf van deze wedstrijd dezelfde Tycho Riteco reeds met een fraaie voorzet Mick Wissink in de gelegenheid had gesteld om zijn uitgebalanceerde voorzet binnen te koppen. Om het nog maar niet te hebben over een beauty van een pass, die dezelfde Tycho Riteco lanceerde, waarbij invaller Mark Hietland niet gebruik maakte van een hem op een presenteerblaadje aangeboden kans. Maar deze situatie bracht andermaal aan het licht dat Grol over een bijzonder jonge, talentvolle selectie beschikt, waarvan in de naaste toekomst veel mag worden verwacht. Wat te denken van zich nu al profilerende spelers als Thiemo Wessels (18), Tiem Rots (19), Mark Hietland (19), Jordy Schutten (19), Siebe Lantink (22) en ga zo maar door. Dit alles nog afgezien van het uit de jeugdafdeling nog overkomende talent.

Dubieuze beslissing van de scheidsrechter

Niet onvermeld mag blijven dat scheidsrechter Patrick Baardman uit Arnhem zichzelf een hoofdrol wist aan te meten door enkele minuten voor het eind van de wedstrijd een dubieuze, noem het bijna fatale beslissing te nemen door Grol geen stafschop toe te kennen. Het was namelijk Luc Berentsen, die door Barbaros-speler Taner Sen ruim twee tot drie meter binnen het zestienmetergebied onderuit werd gehaald, waarop de referee besloot om slechts een vrije trap buiten het strafschopgebied toe te kennen in plaats van een penalty. Een absolute black-out, die gepaard ging met het nodige tumult en enkele gele kaarten, maar gelukkigerwijs geen verandering teweegbracht in de verdiende 1-0 voorspring, tevens eindstand voor Grol!

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

60e min. 1 – 0 Luc Berentsen

Scheidsrechter: Patrick Baardman uit Arnhem

Geel: Barbaros: Ali Yagci en Grol: Mike Kempers, Wouter Rexwinkel en Max de Vries

Rood: Barbaros: Taner Sen (2x geel)

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Ramon Landewers (90. Ramon Landewers), Mike Kempers, Max de Vries, Eduardo de Sousa Cavalcante, Rico Lammerdink, Siebe Lantink (80. Wouter Rexwinkel), Tiem Rots, Luc Berentsen, Mick Wissink (27. Mark Hietland) en Tycho Riteco (90. Jordy Schutten).

Programma Grol 1

zondag 29 mei 14.00 uur: SDC ’12 – Grol

maandag 6 juni 14.00 uur: Grol – Vogido

Uitslagen 2J

Grol – Barbaros 1 – 0

BWO – Vogido 1 – 3

Wijhe ’92 – ATC ’65 2 – 4

Bon Boys – Eilermark 3 – 1

Schalkhaar – FC Suryoye 3 – 1

Achilles ’12 – NEO 3 – 3

Lemelerveld – SDC ’12 3 – 1

Stand 2J

1. NEO 24 – 52

2. Bon Boys 24 – 48

3. Achilles ’12 24 – 47

4. Grol 24 – 42

5. Schalkhaar 24 – 38

6. ATC ’65 24 – 38

7. Eilermark 24 – 34

8. FC Suryoye 24 – 33

9. BWO 24 – 31

10. Lemelerveld 24 – 30

11. SDC ’12 24 – 28

12. Wijhe ’92 24 – 24

13. Vogido 24 – 18

14. Barbaros 24 – 17

Periode 3

1. NEO 7 – 17

2. ATC ’65 7 – 16

3. Achilles ’12 7 – 14

4. Grol 7 – 14

5. Schalkhaar 7 – 12

6. Bon Boys 7 – 10

