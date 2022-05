OBS Woold in teken van creativiteit en vrijheid!

WINTERSWIJK – Op maandag 23 mei waren de kunstdocenten Jolanda ten Duis en Kristie Legters bij basisschool Woold te gast om samen met leerlingen, leerkrachten en grootouders creatief aan de slag te gaan in het kader van KunstOer 2022 met als thema Vrijheid.

Vrijheid is een van de universele waarden waarvoor Nederland staat vanaf 1572. Verbinding is ook een van die belangrijke thema’s, naast Verscheidenheid en Verdraagzaamheid.

Waar een kleine school groot in kan zijn

Het was prachtig om te zien dat de belangrijke vier V’s op deze kleine buurtschool als vanzelfsprekend zijn geïntegreerd. Maar liefst 19 grootouders waren aanwezig om samen met de 20 kinderen van groep 5 en 6 mooie vogels te creëren. Collectief bezig zijn met kunst, ieder op eigen wijze, zorgde voor een enorm goede sfeer en saamhorigheid en dat was duidelijk te merken. De school vindt het belangrijk om aan kunstprojecten mee te werken. Leerkracht Monique Verstege-Lamers geeft aan dat het waardevol is om naast cognitieve vakken ook dit onderwijs aan te bieden. Monique: ‘Niet alle leerlingen zijn hetzelfde en een aantal blinkt juist uit in creativiteit’. Ook directeur Johan Wilterdink, voor deze gelegenheid hulpopa, is enthousiast en doet volop mee.

Gedrevenheid

De kunstdocenten zijn blij met de gedrevenheid en goede voorbereidingen thuis. Naast al aanwezig materiaal hebben grootouders en leerlingen ook zelf van alles meegenomen en zelfs schetsen gemaakt om tot een goed resultaat te komen.

Expositie

De vogels worden tijdens KunstOer geëxposeerd in het Raadhuis. KunstOer vindt plaats in het Pinksterweekend op 4, 5 en 6 juni. Naast de vogels van OBS Woold is er natuurlijk nog veel meer te zien. Drie dagen lang exposeren 10 professionele kunstenaars op 7 mooie erfgoedlocaties in en rondom Winterswijk. Beeldende kunst, erfgoed en natuur komen samen tijdens dit unieke meerdaagse evenement.

Kader

Het educatie onderdeel is een van de vele activiteiten van KunstOer. Er wordt hierbij samengewerkt met het Cultuur-en Erfgoedpact Achterhoek en Boogie Woogie.

