GROENLO – Het eerste elftal van s.v. Grol heeft zaterdag aan het eind van de middag een oefenwedstrijd gespeeld tegen DVC’26 uit Didam. De wedstrijd werd gehouden op sportpark Den Elshof in Groenlo.

In de eerste helft werd er 1x gescoord door Rick Arink en gingen de ‘Grolse jongens’ met een voorsprong de rust in. In de tweede helft werden er nog eens 2 doelpunten gescoord door Tycho Riteco (2-0) en een eigen doelpunt (3-0).

Dinsdag speelt Grol tegen Longa 30 in Lichtenvoorde. Aanvang 20.00 uur.

