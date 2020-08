Grols Jazz-Vesteval gaat niet door

GROENLO – Het bestuur van het Grols Jazz-Vesteval heeft besloten om dit jaar geen Jazz-Vesteval te organiseren. “Door de situatie rondom Corona, alle maatregelen en de gezondheidsrisico’s vinden wij het niet verantwoord om het evenement door te laten gaan. We hebben lang gewacht met het nemen van deze beslissing, omdat we nog goede hoop hadden dat het met Corona de goede kant op zou gaan”, aldus het bestuur, Huub Hofstede en Marcel Teunissen.

“Het is een teleurstelling dat dit momenteel de situatie is. We missen de muziek en de gezelligheid enorm. Wij vinden het nog extra jammer, omdat zowel de horeca als de artiesten grote financiële klappen hebben gehad en nog steeds krijgen. We hopen dan ook dat we volgend jaar de draad weer op kunnen pakken”.

