Doe mee aan de praktijktest van CoronaMelder

Het coronavirus is er nog steeds, ook in Gelderland. De CoronaMelder app gaat helpen bij de bestrijding van het virus. Deze app wordt in GGD-regio’s Noord- en Oost-Gelderland vanaf 17 augustus getest. Inwoners van deze regio’s kunnen meedoen aan deze praktijktest. Ga naar de appstore op je telefoon, download de CoronaMelder app en help te testen hoe CoronaMelder werkt.

Wat is de CoronaMelder app?

CoronaMelder is een app op je telefoon. Ben je minstens 15 minuten dicht bij iemand geweest die later corona blijkt te hebben? En heeft deze persoon de CoronaMelder app? Dan krijg je als deze persoon zijn codes met de GGD deelt een melding. Je krijgt het advies thuis te blijven en je 7 dagen na het contact te laten testen op corona. Ook als je geen klachten hebt. Krijg je geen melding? Dan hoef je niets te doen.

Hoe doe ik mee aan de praktijktest?

Inwoners en bezoekers van Noord- en Oost-Gelderland kunnen vanaf 17 augustus eenvoudig meedoen aan de praktijktest van CoronaMelder. Dit doe je zo:

Download de app. Als je een Android-telefoon hebt, vind je de app in de Google Play Store. Mensen met een iPhone kunnen de app in de App Store downloaden. Installeer de app. Op de schermen staat hoe dit moet. Belangrijk is dat je toestemming geeft voor het veilig uitwisselen van unieke anonieme nummers en het sturen van een melding als je besmettingsgevaar hebt gelopen. Ook is het belangrijk dat je je bluetooth aanzet én aan laat staan. Alleen dan kan de app meten of je bij andere appgebruikers in de buurt bent geweest. Als CoronaMelder landelijk ingevoerd wordt, kun je deze app blijven gebruiken.

Vind je het installeren van de app lastig? Vraag dan een familielid of bekende dit te doen. Dit duurt hooguit enkele minuten. Of neem contact op met de helpdesk via 0800 1280. Daar kun je ook terecht met technische vragen over de app.

Waarom meedoen?

Alleen als nieuwe besmettingen met het coronavirus snel worden ontdekt, kunnen we elkaar beschermen. CoronaMelder helpt hierbij. Tijdens de praktijktest wordt gekeken hoe CoronaMelder werkt in aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD. Ook wordt onderzocht of de app goed aansluit op het werkproces van de GGD’en.

5 weetjes over CoronaMelder

De app is nog in ontwikkeling. Eind augustus wordt beslist of de app er komt. Het gebruik van de app is vrijwillig. Niemand mag je verplichten de app te gebruiken. CoronaMelder werkt met bluetooth, niet met locatiegegevens (GPS). De app weet dus niet waar je bent en kan je niet volgen. In de app vul je geen persoonsgegevens zoals je naam of telefoonnummer in. CoronaMelder geeft geen meldingen over besmettingen in de buurt. Daarom blijft het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden en vaak je handen te wassen.

Meer weten?

Lees meer over CoronaMelder op www.coronamelder.nl of www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-app.

