Grol 1 ondergaat nederlaag tegen NEO in competitie

GROENLO – Grol 1 leed afgelopen zondag een tegenvallende 2-5 nederlaag tegen NEO uit Borne in een competitiewedstrijd van de 1e Klasse H. Dit was een van de laatste wedstrijden van Grol in het kalenderjaar 2023. NEO, een club met een vergelijkbare omvang en geschiedenis als Grol, toonde zich sterker in deze confrontatie.

Verdediger Mart Willemsen was verantwoordelijk voor beide doelpunten van Grol. Ondanks een gelijkspel bij de rust, kon Grol de voorsprong van NEO in de tweede helft niet keren. Beslissende momenten in de wedstrijd waren onder andere gemiste kansen van Grol en beslissingen van de scheidsrechter, die in het nadeel van Grol uitvielen.

De opstelling van Grol tegen NEO was als volgt: Nick Oude Luttikhuis in het doel, met een verdediging bestaande uit Mike Kempers, Mart Willemsen, Rico Lammerdink, en Kjell Riteco. Het middenveld werd bezet door Mark Hietland, Tiem Rots en Roel Bruins, met een voorhoede van Siebe Lantink, Luc Berentsen en Tycho Riteco. De wedstrijd werd geleid door scheidsrechter Emiel Stienezen uit Kilder, bijgestaan door neutrale assistent-scheidsrechters Richarlson Wieskamp en John Dijknan.

Andere uitslagen in de 1e Klasse H waren als volgt:

Achilles ’12 tegen SVZW 1-2

Hulzense Boys tegen DOS ’37 0-0

WHC tegen Dalfsen 3-0

Sparta E. tegen Stevo 5-1

RKZVC tegen Winterswijk 1-1.

DZC ’68 had een vrije speelronde.

De huidige stand in de 1e Klasse H toont WHC aan de leiding, gevolgd door FC Winterswijk, DZC ’68, NEO, en Sparta E.

Grol zal zijn volgende wedstrijden spelen tegen FC Winterswijk op 3 december en tegen WHC op 9 december als afsluiting van hun wedstrijden voor de jaarwisseling

